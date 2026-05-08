Oltre ogni limite: a Masera il richiamo della libertà tra storia e vette

L’Associazione Sentieri degli Spalloni APS inaugura la stagione 2026 con una performance artistica e la presentazione dei nuovi itinerari tra memoria e territorio

Esiste un filo invisibile ma resistentissimo che unisce le generazioni della montagna: è il legame tra gli spalloni di un tempo, che sfidavano i confini con il peso della “bricolla” sulle spalle, e gli attuali custodi delle vallate che presidiano le vette con la cura del bestiame. Sabato 16 maggio 2026, a Masera (VB), questo spirito di libertà e autodeterminazione verrà celebrato nell’evento “Oltre ogni limite: Il Richiamo della Libertà – Il Sentiero dei Ribelli & l’Eco dei Silenzi”.

L’appuntamento è fissato per le ore 17:00 presso l’Oratorio Sant’Abbondio. Non si tratterà di una formale conferenza, ma di un tributo corale alla vita d’alta quota, che inizierà con una suggestiva performance artistica curata dal CTF Ossola. Attraverso il corpo e la voce, lo spettacolo “Il Richiamo della Libertà” cercherà di interpretare il coraggio di chi abita il silenzio delle cime.

Nel corso della serata, l’Associazione Sentieri degli Spalloni APS entrerà nel vivo della nuova stagione svelando ufficialmente il Programma 2026. Saranno presentate le nuove escursioni guidate, le iniziative culturali e i progetti didattici pensati per far rivivere le vicende storiche di una vita di confine che rischia altrimenti di andare perduta.

La manifestazione si concluderà all’insegna della convivialità presso il Museo dello Spallone. Qui, tra i reperti e i racconti della vita di frontiera, i partecipanti potranno gustare un buffet a base di prodotti tipici locali, trasformando la presentazione in un momento di condivisione e scoperta dei sapori autentici del territorio ossolano.