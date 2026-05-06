A Laveno Mombello confronto pubblico tra i candidati sindaco

Entra nel vivo la campagna elettorale a Laveno Mombello con un confronto pubblico tra i candidati sindaco organizzato in vista delle elezioni comunali del 2026. L’iniziativa sarà un’occasione per presentare programmi, idee e visioni per il futuro del paese direttamente ai cittadini.

L’incontro è in programma per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 21 al Cinema Teatro Franciscum di viale don Ernesto Redaelli 13, a Laveno Mombello.

A moderare il confronto sarà Ilaria Notari, giornalista di VareseNews.

A contendersi la guida del comune lacustre sono Luca Santagostino, attuale sindaco che torna in campo con la lista Civitas, Giovanni Castelli, candidato dell’area di centrodestra con la lista civica “Patto Comune”, Bruno Bresciani per il centrosinistra e Diego Carmenati, esponente del Movimento 5 Stelle.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Mombello Viva. L’ingresso sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili in sala. Al termine del dibattito, l’evento sarà pubblicato integralmente sul canale YouTube dell’Associazione Mombello Viva.

I cittadini potranno inoltre inviare le proprie domande ai candidati entro il 14 maggio tramite WhatsApp al numero 351 9097420 oppure attraverso un form online. Gli organizzatori precisano che i quesiti dovranno essere di interesse generale e rivolti a tutti i candidati.