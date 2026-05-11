A cena con il dottore: una serata conviviale con tema alimentazione, benessere e infiammazione cronica

Il 20 maggio al Sole di Ranco una serata organizzata dal Centro Baroncini di Sesto Calende tra gusto e salute con due specialiste per imparare a riconoscere i segnali del corpo e migliorare il benessere quotidiano attraverso l’alimentazione

Stanchezza, dolori articolari, difficoltà digestive o aumento di peso? Spesso la causa è l’infiammazione cronica, un nemico silenzioso che influisce sulla nostra salute e sul benessere metabolico.

Non si tratta sempre di sintomi eclatanti, ma di indizi persistenti: “nulla di grave”, apparentemente, eppure qualcosa non funziona come dovrebbe. Capita più spesso di quanto si pensi. Ci si sente stanchi senza un motivo preciso, la digestione diventa difficile, il corpo manda piccoli segnali che tendiamo a ignorare.

Negli ultimi anni la medicina ha rivolto crescente attenzione a questo fenomeno diffuso ma poco visibile: l’infiammazione cronica. Non si manifesta come un dolore acuto né come una patologia immediatamente evidente ma come una condizione di fondo che può influenzare energia, metabolismo, peso corporeo e benessere generale.

E spesso parte proprio da lì dove meno ce lo aspettiamo: dalla tavola.

Cosa possiamo fare davvero per la nostra salute?

A Ranco, una cena (col dottore) organizzata dal Centro Baroncini di Sesto Calende propone una serata dedicata a comprendere cos’è l’infiammazione cronica, quali sono le cause e come prevenirla.

Da queste premesse nasce “A cena con il Dottore”, un appuntamento tra informazione, prevenzione e buona cucina, in programma il 20 maggio presso Il Sole di Ranco.

L’incontro inizierà alle ore 20.30 ed è pensato per chi desidera approfondire questi temi senza rinunciare al piacere di una cena conviviale.

Durante la serata interverranno:

Sara Bartolaccini, biologa nutrizionista esperta in microbiota intestinale

Antonella Ferzi, oncologa e senologa

Due punti di vista diversi ma complementari per affrontare un tema che riguarda tutti, anche chi si sente in salute.

L’obiettivo non è solo “curare”, ma imparare a riconoscere precocemente i segnali del corpo e adottare azioni concrete e sostenibili nella vita quotidiana.

Non si parlerà di teorie astratte o di diete impossibili, ma di scelte pratiche: cosa portiamo a tavola, come organizziamo i pasti, quali abitudini possono fare davvero la differenza nel tempo.

È un approccio che ribalta la prospettiva: la prevenzione non come rinuncia, ma come consapevolezza.

In un contesto informale, lontano dagli ambulatori, diventa più facile fare domande, chiarire dubbi e rivedere alcune convinzioni.

Perché a volte basta poco per stare meglio. Ma quel “poco” bisogna conoscerlo.

Informazioni e prenotazioni

La serata è a numero limitato e prevede una cena completa. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 0331 958570 – 0331 921345 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria@centrobaroncini.it.

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