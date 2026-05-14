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Dall’idea di quattro mamme nasce MiniTetris spazio per neogenitori

Diventare famiglia comporta nuovi incastri, ma l’esperienza diventa più semplice se condivisa tra mamme e papà. Primo appuntamento lo Swap party del 16 maggio

Generico 11 May 2026
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16 Maggio 2026

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di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

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