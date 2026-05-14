Dall’idea di quattro mamme nasce MiniTetris spazio per neogenitori

L’arrivo di un bambino cambia tutto, sempre, e trovare un nuovo equilibrio è un MiniTetris. Un gioco dove si rischia di trovarsi isolati, ma condividere l’esperienza aiuta ad affrontare la novità con maggiori energie, risorse ed entusiamo.

Lo hanno scoperto sulla propria pelle quattro neomamme – e relativi compagni – che si sono conosciute durante il corso preparto al consultorio Fondazione Betania di Busto Arsizio. Dalla gravidanza, al parto, quando sono nati i loro bambini ogni coppia è diventata famiglia continuando a cercarsi reciprocamente durante la maternità trasformando il legame in un’amicizia concreta e di supporto reciproco talmente valida da essere condivisa anche all’esterno del gruppo.

Da questa esperienza nasce MiniTetris, un progetto ideato da Roberta Tamborini, Alessia Vercelloni, Chiara Ferrigno e Caterina Cavallini con l’obiettivo di creare momenti di connessione, confronto e condivisione tra neo famiglie. A partire da uno Swap Party in programma sabato 16 maggio a Legnano.

MiniTetris per condividere la neogenitorialità

«Quando siamo diventate mamme ci siamo accorte presto di quanto fosse importante avere una rete di confronto, tra mammme e anche tra i papà – raccontano le fondatrici del progetto – Una necessità e insieme un desiderio, forte e condiviso di fare insieme nuove attività ed esperienze nelle nuove vesti di genitori».

Una consapevolezza maturata tra le mamme e condivisa dai neopapà, i cui figli hanno oggi tra i 5 e i 10 mesi.

Confrontandosi con altre mamme — anche con chi ha già un secondo figlio — il gruppo ha anche scoperto il bisogno comune di creare occasioni per uscire dall’isolamento che spesso accompagna i primi mesi della genitorialità.

«Nelle grandi città le carrozzine di solito si vedono a passeggio o al parco da sole. Però basta che venga organizzata un’attività perché le persone abbiano subito voglia di partecipare: un corso di massaggio neonatale, un caffè dopo un incontro, un momento semplice per stare insieme», raccontano le mamme di MiniTetris.

Anche i papà parte attiva di MiniTetris

Il bisogno di condividere l’esperienza di essere neogenitori riguarda le mamme e anche i papà, coinvolti fin dall’inizio nel progetto. «Per noi è stato importante coinvolgere anche i papà – spiegano le mamme – È bello che possano condividere esperienze, dubbi e punti di vista contemporanei – cioè non quelli dei propri genitori diventati nonni o delle zie – Anche per i papà questi momenti di scambio sono preziosi».

Attraverso la pagina Instagram @mini.tetris, il gruppo vuole continuare a promuovere momenti di incontro e parlare apertamente di temi legati alla genitorialità e ai bisogni concreti delle neo famiglie.

«Ci siamo rese conto di una cosa molto semplice ma potentissima: quando arriva un momento di sconforto, uscire e stare con altre persone può fare davvero la differenza. È un potere enorme, sia per le mamme sia per i papà».

Lo Swap Party per neo genitori

Il primo evento organizzato da MiniTetris è lo Swap Party per neo genitori, evento in programma sabato 16 maggio dalle 15:30 alle 18:00 al Parco Castello di Legnano, nei pressi del bar del parco.

L’iniziativa sarà dedicata allo scambio gratuito di vestiti per bambini da 0 a 36 mesi in buono stato — body, tutine, pigiamini, magliette, pantaloni e molto altro — ma soprattutto sarà un’occasione per conoscersi, confrontarsi e creare nuove connessioni tra famiglie.

I vestiti non scambiati verranno donati in beneficenza.

“Scambia, riusa e condividi” è il messaggio scelto per raccontare il senso dell’evento: un pomeriggio pensato per supportarsi nel viaggio della genitorialità.