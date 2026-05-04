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Tempo Libero

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Porte aperte al Centro Didattico Scientifico di Tradate

Domenica 31 maggio un pomeriggio tra scienza e natura. Scegli tu quando arrivare e quali sfide affrontare in totale libertà

Un nuovo laboratorio elio fisico per il Centro didattico scientifico nel Parco Pineta
Bambini

31 Maggio 2026

Domenica 31 Maggio dalle 14.30 alle 18.00 Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, via ai ronchi, Tradate (VA)

Vieni a vivere un pomeriggio tra scienza e natura! Scegli tu quando arrivare e quali sfide affrontare in totale libertà.

COSA PUOI FARE? Viaggio in EcoPlanetario: “Esploriamo il sistema solare” (Unica attività a pagamento). Visita Osservatorio Astronomico (da prenotare in loco) Le prove dell’esploratore (+8 anni): esperienze e giochi per più piccoli. Sentiero della Magia del Bosco: un percorso incantato adatto a tutti. Sistema Solare: un viaggio a piedi tra i pianeti. Sentiero Natura: visita guidata con le GEV o in autonomia…. e molto altro al link www.centrodidatticoscientifico.it/Centro!

COME FARE PER PARTECIPARE?

OPZIONE A. Ingresso al Centro GRATUITO (Tutto incluso eccetto Planetario)
OPZIONE B. ECOPLANETARIO Junior/Ragazzi&Adulti (Il pacchetto completo)
Istruzioni rapide:Seleziona la tipologia (A o B) sul sito e aggiungi i posti al carrello.All’ingresso: non serve stampare nulla! Comunica il tuo cognome al personale al cancello. Divertiti: goditi il pomeriggio in totale libertà!

Maggiori Informazioni

4 Maggio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

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