Tempo Libero
Porte aperte al Centro Didattico Scientifico di Tradate
Domenica 31 maggio un pomeriggio tra scienza e natura. Scegli tu quando arrivare e quali sfide affrontare in totale libertà
Domenica 31 Maggio dalle 14.30 alle 18.00 Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, via ai ronchi, Tradate (VA)
Vieni a vivere un pomeriggio tra scienza e natura! Scegli tu quando arrivare e quali sfide affrontare in totale libertà.
COSA PUOI FARE? Viaggio in EcoPlanetario: “Esploriamo il sistema solare” (Unica attività a pagamento). Visita Osservatorio Astronomico (da prenotare in loco) Le prove dell’esploratore (+8 anni): esperienze e giochi per più piccoli. Sentiero della Magia del Bosco: un percorso incantato adatto a tutti. Sistema Solare: un viaggio a piedi tra i pianeti. Sentiero Natura: visita guidata con le GEV o in autonomia…. e molto altro al link www.centrodidatticoscientifico.it/Centro!
COME FARE PER PARTECIPARE?
OPZIONE A. Ingresso al Centro GRATUITO (Tutto incluso eccetto Planetario)
OPZIONE B. ECOPLANETARIO Junior/Ragazzi&Adulti (Il pacchetto completo)
Istruzioni rapide:Seleziona la tipologia (A o B) sul sito e aggiungi i posti al carrello.All’ingresso: non serve stampare nulla! Comunica il tuo cognome al personale al cancello. Divertiti: goditi il pomeriggio in totale libertà!