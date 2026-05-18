Tempo Libero
A Binago un incontro “Sulle tracce degli uccelli del paese”
Proiezione sull’avifauna che frequenta i nostri paesi, i tetti delle case e i giardini. A seguire passeggiata per ascoltare e vedere gli uccelli di paese dal vivo
Proiezione sull’avifauna che frequenta i nostri paesi, i tetti delle case e i giardini. A seguire passeggiata per ascoltare e vedere gli uccelli di paese dal vivo.
Pettirosso
Inizio proiezione 8.30 Sala Consiliare del Comune di Binago
In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3
Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it.
Evento gratuito. Numero massimo iscritti : 20 persone