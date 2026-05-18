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A Binago un incontro “Sulle tracce degli uccelli del paese”

Proiezione sull’avifauna che frequenta i nostri paesi, i tetti delle case e i giardini. A seguire passeggiata per ascoltare e vedere gli uccelli di paese dal vivo

Sulle tracce degli uccelli del paese
Turismo, Gite ed Escursioni

23 Maggio 2026

Proiezione sull’avifauna che frequenta i nostri paesi, i tetti delle case e i giardini. A seguire passeggiata per ascoltare e vedere gli uccelli di paese dal vivo.

Pettirosso

Inizio proiezione 8.30 Sala Consiliare del Comune di Binago

In collaborazione con la biblioteca di Binago. Per info e iscrizioni Biblioteca Comunale tel 031940142 int. 3

Mail: binago@ovestcomobiblioteche.it.

Evento gratuito. Numero massimo iscritti : 20 persone

Organizzato da

18 Maggio 2026
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