Esperienze selvatiche per bambini dai 3 ai 6 anni e i loro genitori a Luvinate

Foto d’archivio

Si intitola Esperienze selvatiche la nuova proposta per famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni proposta da dal Comitato Amici Asilo di Luvinate, in collaborazione con l’associazione Il Soffione, con il patrocinio del Comune di Luvinate.

Quattro incontri, sempre al sabato mattina nei mesi di marzo e maggio, pensati per entrare in relazione con i boschi e i diversi ambienti naturali governati da regole biologiche proprie dove ciascuno può trovare il suo spazio, il suo posto, la propria unicità.

“La nostra Scuola materna già promuove durante la settimana tante attività all’aperto nell’ottica dell’outdoor education e del progetto Asilo nel bosco e per questo ringraziamo l’equipe educativa e i componenti del Consiglio che lavorano per sostenere questa importante realtà educativa – spiegano dal comitato genitori – Ora, come Comitato Amici Asilo, vogliamo provare ad allargare questa esperienza anche per qualche fine settimana, rendendo protagonisti non solo i bambini ma anche i loro genitori, aprendoci a tutte le famiglie interessate a conoscere questo importante progetto di educazione”.

TEMI E DATE

Il progetto è rivolto a tutti i bambini interessati di età compresa tra i 3 e i 6 anni, accompagnati da un genitore.

Gli incontri si svolgeranno il sabato mattina dalle 9:30 alle 11:30, sempre a partire dal cortile del Municipio, per poi spostarsi, ogni volta, in diversi spazi naturali vicini.

L’iniziativa è curata da Daniela Aver – educatrice e pedagogista, formata in outdoor education e che promuove sul territorio l’educazione all’aperto, l’apprendimento esperienziale.

Di seguito il programma.

14 marzo – Io Albero, incontro con esseri viventi diversi da sé

28 marzo – Case per tutti i gusti, creiamo un rifugio per uccellini raccogliendo elementi naturali

9 maggio – Chi è passato di qua? Osservazione e riconoscimento delle tracce degli animali selvatici

23 maggio – Giocare tra gli alberi, corde ed equilibrio.

COME PAETECIPARE

Per le iscrizioni, sarà possibile a iscriversi a i 4 corsi o al primo modulo di marzo (primo e secondo incontro) e poi al secondo modulo, quello che comprende i due appuntamenti di maggio, al costo di 20 euro a bambino per ciascun modulo.

L’iscrizione avviene con la compilazione del modulo a QUESTO LINK, entro il 12 marzo.