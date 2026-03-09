Aquiloni in volo nel Parco Pineta: a Tradate una domenica tra scienza e natura

Il Centro Didattico Scientifico di Tradate apre le porte a famiglie e appassionati per un pomeriggio dedicato alla costruzione di aquiloni e alla scoperta dei segreti dell’atmosfera terrestre

Domenica 29 marzo il cielo sopra il Parco Pineta tornerà a riempirsi di colori. Il Centro Didattico Scientifico di Tradate si prepara a ospitare un pomeriggio speciale dedicato alla scoperta dell’aria, tra laboratori creativi, aquiloni autocostruiti e un suggestivo viaggio immersivo in EcoPlanetario. L’evento, che aprirà i battenti alle ore 14.00, promette di unire gioco, scienza e natura in un contesto unico immerso nel bosco.

Laboratori e voli nel prato

Protagonisti assoluti della giornata saranno gli aquiloni. Con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Parco, bambini e famiglie potranno cimentarsi nella costruzione del proprio modello utilizzando carta, bacchette e tanta fantasia. Una volta terminata la fase di assemblaggio, il momento più atteso sarà la prova di volo nei prati adiacenti alla struttura, dove grandi e piccini cercheranno di catturare le correnti d’aria per far svettare le proprie creazioni sopra le chiome degli alberi.

Un viaggio spaziale dedicato all’aria

Per l’occasione, l’EcoPlanetario proporrà uno spettacolo inedito interamente focalizzato sull’elemento aria. Il percorso esplorerà le caratteristiche dell’atmosfera terrestre, spiegando perché sia così fondamentale per la vita e confrontandola con le condizioni estreme di altri mondi dove l’aria è diversa o del tutto assente. «Si tratta di un’esperienza sorprendente – spiegano gli organizzatori di AstroNatura – che unisce scienza e meraviglia, consigliata in particolare per ragazzi e adulti dai 9 anni in su».

Come partecipare e costi

L’accesso alla manifestazione prevede diverse modalità per andare incontro alle esigenze di tutti i visitatori. È possibile optare per l’ingresso “All Inclusive”, che al costo di 6 euro per gli adulti e 4 euro per i minori di 18 anni (gratuito sotto i 4 anni e per persone con disabilità) comprende il viaggio in EcoPlanetario, l’ingresso al centro e i laboratori. Chi invece desidera partecipare solo alle attività all’aperto e ai laboratori potrà usufruire dell’ingresso gratuito al centro.

Prenotazioni e dettagli logistici

La prenotazione online, effettuabile sul sito ufficiale del Centro Didattico Scientifico, è caldamente consigliata per assicurarsi il posto e scegliere l’orario preferito per lo spettacolo nel planetario. Tuttavia, sarà possibile presentarsi anche direttamente domenica pomeriggio: l’accesso sarà garantito previa compilazione di un modulo e fino a esaurimento dei posti disponibili per le sessioni interne. Il programma completo, con ulteriori dettagli e aggiornamenti, sarà reso noto a breve sui canali ufficiali del Parco.