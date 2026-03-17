La “camminata di primavera” nelle brughiere di Malpensa e lungo via Gaggio

Torna anche quest’anno un bell’appuntamento per gli amanti delle passeggiate nella natura: sabato 21 marzo 2026 è in programma la 16esima edizione della “Camminata di Primavera”, un’iniziativa aperta a tutti che porterà i partecipanti alla scoperta della brughiera del Parco del Ticino e della suggestiva via Gaggio.

Il percorso, lungo circa 6 chilometri e adatto a tutti, si snoderà tra ambienti naturali di grande valore, attraversando le brughiere di Malpensa e la celebre strada bianca di via Gaggio, antico collegamento con la valle del Ticino, oggi riservata a pedoni e ciclisti. Un tracciato particolarmente apprezzato per la sua tranquillità e per il contesto paesaggistico unico, dove la natura si intreccia con la storia del territorio.

Il ritrovo è fissato alle ore 14.30 al parcheggio del Centro Parco Ex Dogana, con ingresso da via del Gregge. Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare abbigliamento comodo e calzature adatte al cammino.

L’iniziativa è promossa dall’associazione “Vivi Via Gaggio”, in collaborazione con “Terre Selvagge Wild Guides”, e si svolge con il patrocinio del Parco Lombardo della Valle del Ticino, area riconosciuta anche come Riserva della Biosfera Unesco.

La camminata rappresenta un’occasione per riscoprire uno degli angoli più affascinanti del territorio, tra brughiere, sentieri e paesaggi aperti, in un periodo dell’anno in cui la natura inizia a risvegliarsi con i primi colori della primavera.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Walter al numero 339 2904469 oppure scrivere all’indirizzo email vivaviagaggio@gmail.com