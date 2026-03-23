Comerio, riapre “Utopia Tropicale”: tornano le visite guidate

Un angolo di esotismo nel cuore della provincia di Varese riapre le sue porte al pubblico. Domenica 29 marzo segna il ritorno delle visite guidate alla Serra Tropicale di Comerio, curate dall’associazione «Utopia Tropicale». Si tratta della prima apertura ufficiale della stagione 2026 per quella che è definita l’unica serra storica tornata a nuova vita nel territorio varesino.

Due turni tra botanica e storia

L’iniziativa offre l’opportunità di immergersi in un microclima unico e scoprire la storia del recupero di questo manufatto storico situato presso la Terrazza Belvedere. Le visite sono organizzate in due turni mattutini per permettere a tutti i partecipanti di godere appieno delle meraviglie botaniche ospitate all’interno della struttura:

Primo turno: dalle ore 10.00 alle 11.00.

Secondo turno: dalle ore 11.00 alle 12.00.

Modalità di partecipazione

L’ingresso alla serra, situata in via Stazione 8, è libero, ma la prenotazione è obbligatoria data la particolarità del luogo e la necessità di gestire i flussi di visitatori. Gli interessati possono riservare il proprio posto tramite la piattaforma Eventbrite o contattando direttamente l’associazione.

Info e prenotazioni:

Quando: Domenica 29 marzo 2026.

Dove: Serra Tropicale di Comerio, Via Stazione 8 (Terrazza Belvedere).

Contatti: eventi@utopiatropicale.it | +39 340 7751511.

Prenotazione: Obbligatoria tramite link Eventbrite.