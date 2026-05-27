Tempo Libero
Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte”
Sabato 30 maggio con partenza dalla sede del Parco a Castelnuovo Bozzente si va alla scoperta del bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino. Una passeggiata guidata tra lucciole rapaci e non solo
Il bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino… una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo.
(Munirsi di torcia elettrica)
Ritrovo: Sede Parco, via Manzoni 11 – Castelnuovo Bozzente (CO)
Ritrovo ore: 20:30
Durata: 2h 30min
Si consigliano abbigliamento e calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo. L’ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso delle escursioni.