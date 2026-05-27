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Escursione nel Parco Pineta con “Quelli della notte”

Sabato 30 maggio con partenza dalla sede del Parco a Castelnuovo Bozzente si va alla scoperta del bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino. Una passeggiata guidata tra lucciole rapaci e non solo

quelli della notte parco pineta
Turismo, Gite ed Escursioni

30 Maggio 2026

Il bosco dopo il tramonto, ambiente ricco di vita e di fascino… una passeggiata tra lucciole, rapaci e non solo.
(Munirsi di torcia elettrica)

Ritrovo: Sede Parco, via Manzoni 11 – Castelnuovo Bozzente (CO)
Ritrovo ore: 20:30
Durata: 2h 30min

Si consigliano abbigliamento e calzature consone ad una escursione in ambiente boschivo. L’ente Parco declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso delle escursioni.

PARTECIPAZIONE GRATUITA – ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

27 Maggio 2026
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