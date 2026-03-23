Inizia la la stagione 2026 della Serra Tropicale di Comerio

Un calendario di tre appuntamenti tra marzo e maggio per immergersi nel verde della Serra Tropicale di Comerio con ingressi contingentati e prenotazione obbligatoria online

La primavera sboccia a Comerio con un appuntamento ormai imperdibile per gli amanti della natura e della biodiversità. La celebre Serra Tropicale è pronta a riaprire i battenti, inaugurando la stagione 2026 con una serie di visite guidate che permetteranno di scoprire un angolo di esotismo nel cuore del Varesotto.

Il primo appuntamento della stagione

La prima data da segnare sul calendario è quella di domenica 29 marzo. La struttura accoglierà i visitatori dalle ore 10:00 alle 12:00. Per garantire a tutti un’esperienza piacevole e rispettosa del delicato ecosistema della serra, l’organizzazione ha previsto due turni di visita, ciascuno limitato a un massimo di 25 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online tramite la piattaforma Eventbrite.

Un calendario ricco di aperture

Per chi non dovesse riuscire a trovare posto per il debutto di marzo, gli organizzatori hanno già pianificato le tappe successive della stagione primaverile. La Serra Tropicale sarà visitabile anche domenica 19 aprile e domenica 10 maggio. Anche per queste date sono previsti due turni mattutini, rispettivamente alle ore 10:00 e alle ore 11:00, per permettere a quanti più cittadini possibile di ammirare le fioriture e le specie custodite a Comerio.

Modalità di partecipazione

Data la grande richiesta che solitamente accompagna questi eventi, il consiglio è quello di monitorare i canali ufficiali per l’apertura delle prenotazioni dei turni successivi. L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per conoscere da vicino la flora tropicale senza allontanarsi troppo da casa, all’interno di un contesto curato che valorizza il patrimonio naturalistico locale.