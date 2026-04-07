A Villa della Porta Bozzolo torna il weekend delle camelie

Svariate tipologie di camelie e altrettante specie di piante acidofile, 14 espositori, incontri, laboratori e degustazioni di prodotti tipici locali in una cornice d’eccezione – una fastosa residenza di origine cinquecentesca e uno dei giardini all’italiana più belli della Lombardia

Svariate tipologie di camelie e altrettante specie di piante acidofile, 14 espositori, incontri, laboratori e degustazioni di prodotti tipici locali in una cornice d’eccezione – una fastosa residenza di origine cinquecentesca e uno dei giardini all’italiana più belli della Lombardia: giunto alla sua XXXI edizione, in programma sabato 11 e domenica 12 aprile, si conferma un evento di punta “Le Giornate delle Camelie” a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Casalzuigno (VA).

Fra le iniziative più importanti del nostro Paese interamente dedicate a questi arbusti sempreverdi dell’Estremo Oriente, “Le Giornate delle Camelie”, prevista dalle ore 10.00 alle 18.00, integra una ricca mostra mercato a tanti appuntamenti d’approfondimento e momenti conviviali, oltre alla possibilità di due speciali visite guidate ad altre due realtà florovivaistiche del territorio, sabato al vivaio Floricoltura Lago Maggiore e domenica al labirinto delle Camelie di Laveno Mombello.

Molti gli espositori selezionati, tra conoscitori e vivaisti, che coloreranno il giardino della Villa, proponendo una multiforme varietà di piante – da specie autoctone a esotiche -, di acidofile (camelie, azalee, rododendri, gardenie, osmanthus…), ma anche di svariata oggettistica: dai cosmetici naturali e biologici a prodotti di moda sostenibile; dai gioielli artigianali prodotti con fiori veri a manufatti ricavati dalle potature; da oggetti decorativi per la casa a creazioni tessili dedicate al mondo del giardino. Ogni pianta potrà essere scelta e acquistata grazie al consiglio di esperti conoscitori. Anche il Giardino Segreto – cui si accede da un elegante cancello in ferro battuto e che cela una graziosa edicola dedicata ad Apollo e alle Muse – ospiterà alcuni stand, presso i quali sarà possibile acquistare prodotti legati alla cura delle camelie e del giardino. La Villa sarà impreziosita da innumerevoli composizioni di camelie, provenienti da fioriture del Lago Maggiore delle provincie di Varese e Verbania, classificate secondo specie e nomenclatura e, uno degli ambienti più importanti, la galleria, ospiterà la mostra del fiore reciso.

E ancora, non mancheranno degustazioni di prodotti tipici locali – dai prodotti da forno, come la cake ispirata agli agrumi coltivati in Villa, al tipico liquore biologico del territorio – incontri, laboratori e visite guidate alla scoperta della Villa e del suo monumentale giardino all’italiana. In particolare, oltre alle tradizionali visite guidate alla Villa, si potrà scoprire il parco in compagnia del suo più appassionato conoscitore, Marco Foghinazzi, approfondire le colture del Vivaio Floricoltura, assistere a un incontro dedicato alla coltivazione della camelia, partecipare a una passeggiata fotografica in giardino, esplorare il labirinto delle Camelie di Laveno Mombello. Si potrà inoltre cimentarsi con la ceramica o l’arte degli origami durante i laboratori dedicati.

Programma completo:

SABATO 11 APRILE

Ore 11, 12, 14, 15.30 | Visite guidate alla Villa. Una dimora di campagna nel Cinquecento, fastosa residenza estiva nel Settecento, che racconta la storia di una ricca famiglia lombarda, tra saloni affrescati in stile rococò e uno scenografico e monumentale giardino all’italiana.

Ore 11.30, 15 | Visita guidata al giardino. Visita guidata al giardino di Villa Della Porta Bozzolo, della durata di un’ora, a cura di Marco Foghinazzi che racconterà delle terrazze scolpite, delle aiuole, del panoramico belvedere e delle tante essenze botaniche che lo rendono uno dei giardini più belli della Lombardia.

Ore 14.30 | Visita guidata al Vivaio Floricoltura. Angolo poco conosciuto della sponda varesina del Verbano, il vivaio Floricoltura Lago Maggiore è specializzato in camelie, azalee e rododendri; fondato da Giovanni Piffaretti negli anni ’60, ha acquisito negli anni fama divenendo un luogo di culto per gli appassionati, superando anche i confini italiani.

15.30 | Laboratorio “Mettiamoci radici”. Un laboratorio creativo dedicato alla creazione di piccoli portatalee in ceramica. I partecipanti modelleranno il proprio oggetto e ne decoreranno la superficie con la tecnica dello stencil, utilizzando foglie o elementi vegetali presenti nel giardino della villa, creando un collegamento tra oggetto e paesaggio. Attività consigliata per adulti e ragazzi sopra i 12 anni.

Ore 16 | Incontro “Coltivare Camelia: dalla pianta al fiore”. Un momento dedicato alla scoperta della camelia, dalle tecniche di coltivazione alla cura quotidiana fino alla fioritura.

DOMENICA 12 APRILE

Ore 11, 12, 14, 15.30 | Visite guidata alla Villa

Ore 11 | Passeggiata fotografica in giardino. Passeggiata fotografica in giardino in compagnia di Maria Braghini. L’attività della durata di un’ora offrirà la possibilità di approfondire un’insolita prospettiva nel trattamento delle immagini dei fiori e dell’attenzione al dettaglio.

Ore 11.30, 15 | Visita guidata al giardino

Ore 14.30 | Laboratorio di origami “Dalla carta al fiore”. Laboratorio creativo di origami organizzato da Marigami, della durata di 1 ora ca, dedicato alla realizzazione di eleganti camelie in carta. Un’esperienza rilassante e coinvolgente per scoprire l’arte della piegatura e creare un fiore simbolo di grazia e armonia.

Ore 15 | Visita al labirinto delle Camelie di Laveno-Mombello. Nei vasti terreni del vivaio a Laveno Mombello, al confine con l’antica torbaia, Enrico Gasparini ha creato un ampio labirinto tutto formato da diverse specie e varietà di camelie a fioritura primaverile. La visita inizierà con una breve introduzione sulla storia del progetto e le specie botaniche presenti per poi dare la possibilità di passeggiare e scoprire scorci e viali caratteristici.

Ore 15.30 | Incontro: Camelie in fiore, cura e persone. Un momento dedicato alla camelia per scoprire come coltivarla e prendersene cura con passione, tra consigli pratici e curiosità botaniche. Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno.

In collaborazione con la Società Italiana della Camelia. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Orari: sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle ore 10 alle 18 (ultimo ingresso ore 17

Ingressi:

Villa, Parco e manifestazione – Acquisto online; Intero 12 €; Iscritti FAI, altre convenzioni e Residenti 4 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 5 €; Studenti (19-25 anni) 5 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 33 €; Persone con disabilità 4 €; Acquisto in loco: Intero 16 €; Iscritti FAI e altre convenzioni 6 €; Residenti 6 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) 8 €; Studenti (19-25 anni) 8 €; Famiglia (2 adulti e figli 6- 18 anni) 30 €; Persone con disabilità 6 €.

Ingresso Villa e Parco + Mostra Mercato + Passeggiata fotografica in giardino – Acquisto online: Iscritti FAI e altre convenzioni 6 €; Intero 15 €; Residenti 6 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) 8 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 39 €; Persone con disabilità 6 €. Acquisto in loco: Iscritti FAI e altre convenzioni 7 €; Intero 17 €; Residenti 7 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) 9 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 42 €; Persone con disabilità 7 €.

Ingresso Villa e Parco con Laboratorio – Acquisto online: Iscritto FAI 10 €; Intero 20 €; Acquisto in loco: Iscritto FAI 12 €; Intero 25 €. Ingresso Villa e Parco con visita guidata e Mostra Mercato – Acquisto online: Iscritti FAI e altre convenzioni 8 €; Intero 18 €; Residenti 8 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) 11 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 48 €; Persone con disabilità 8 €; Acquisto in loco: Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Intero 23 €; Residenti 10 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19- 25 anni) 14 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 60 €; Persone Con Disabilità 10 €.

Ingresso Villa e Parco con visita guidata al Giardino e mostra mercato – Acquisto online: Iscritti FAI e altre convenzioni 8 €; Intero 18 €; Residenti 8 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) 11 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 48 €; Persone con disabilità 8 €; Acquisto in loco: Iscritti FAI e altre convenzioni 10 €; Intero 23 €; Residenti 10 €; Bambini fino a 5 anni gratuito; Ridotto (6-18 anni) e Studenti (19-25 anni) 14 €; Famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) 60 €; Persone con disabilità 10 €.

Ingresso Villa e Parco + Mostra e Visita al vivaio – Acquisto online: Iscritto FAI 10 €; Intero 20 €; Acquisto in loco: Iscritto FAI 12 €; Intero 25 €. Ingresso Villa e Parco + mostra mercato e visita al Labirinto delle Camelie – Acquisto online: Iscritto FAI 10 €; Intero 20 €; Acquisto in loco: Iscritto FAI 12 €; Intero 25 €.

Per informazioni: Villa Della Porta Bozzolo, viale Camillo Bozzolo 5 – Casalzuigno (VA): tel. 0332/624136; faibozzolo@fondoambiente.it; www.villabozzolo.it .

Per informazioni servizio bar/ristorante: tel. 0332 624136; faibozzolo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it