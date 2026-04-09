A Castelseprio un viaggio nel tempo con le “Passeggiate con l’Archeologo”

Non si tratterà di una semplice visita guidata, ma di una vera e propria immersione nella storia di questo straordinario insediamento, sito UNESCO e tesoro della Lombardia

C’è un luogo dove le pietre raccontano storie millenarie, dall’Età del Ferro fino al cuore del Medioevo. Quel luogo è il Parco Archeologico di Castelseprio, che il prossimo 12 aprile aprirà le sue porte per un appuntamento imperdibile: le “Passeggiate con l’Archeologo“. A guidare i visitatori tra le rovine cariche di fascino sarà il direttore del Parco, Luca Polidoro.

Non si tratterà di una semplice visita guidata, ma di una vera e propria immersione nella storia di questo straordinario insediamento, sito UNESCO e tesoro della Lombardia. Le novità dagli scavi Uno dei momenti più attesi della giornata sarà l’approfondimento sulle recenti scoperte archeologiche. Il Direttore condividerà infatti i risultati delle ultime indagini di scavo, offrendo ai partecipanti un’anteprima esclusiva su ciò che la terra ha restituito negli ultimi mesi, svelando nuovi dettagli sulla vita e l’architettura di questo antico borgo fortificato.

Tre appuntamenti e un’avventura per i più piccoli

Per venire incontro alle esigenze di tutti, sono stati previsti tre diversi orari di visita. Mattina: ore 11:00. Pomeriggio: ore 14:00 e ore 16:00. Speciale Famiglie: la giornata è pensata anche per i più piccoli. Mentre gli adulti si godono il racconto storico, le famiglie con bambini potranno ritirare uno speciale kit per la “Caccia al Tesoro”. Un modo divertente e stimolante per permettere ai bambini di esplorare il parco in autonomia, scoprendo segreti e leggende nascoste tra le mura antiche. Informazioni Utili Dove: Il ritrovo è fissato presso l’Infopoint del Parco.

Modalità: La partecipazione è inclusa nel biglietto d’ingresso. Si raccomanda di presentarsi al ritrovo già muniti di titolo di accesso. Prenotazione: Fortemente consigliata per garantire il miglior svolgimento delle visite.