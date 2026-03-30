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In cammino sulla Linea Cadorna dal Monte Orsa

Sabato 19 aprile l’associazione Amici del Monte Orsa propone un percorso tra le fortificazioni militari con la presenza di mezzi storici e rievocatori per scoprire i segreti della linea difensiva

Monte Orsa, bosco - foto di Amo-Amici Monte Orsa
Turismo, Gite ed Escursioni

19 Aprile 2026

Un viaggio a ritroso nel tempo, tra la fitta vegetazione e le fortificazioni storiche che hanno segnato il confine del nostro territorio. Sabato 19 aprile, gli Amici del Monte Orsa e l’Associazione Trois Piquets organizzano l’escursione “In cammino sulla Linea Cadorna”, una giornata dedicata alla scoperta delle trincee e dei manufatti militari della Prima Guerra Mondiale. L’evento, patrocinato dai comuni di Saltrio, Viggiù e Clivio, non sarà una semplice camminata, ma una vera e propria rievocazione arricchita dalla presenza di mezzi storici e figuranti.

Programma e dettagli dell’escursione

L’appuntamento per tutti i partecipanti è fissato per le ore 8:45 presso il Parco Mamo, situato in via Manzoni a Saltrio. La partenza ufficiale avverrà alle ore 9:00, dando il via a un percorso che si snoderà lungo i sentieri che ospitano le storiche trincee della Linea Cadorna. La natura farà da cornice a una narrazione che punta a far rivivere la storia locale attraverso l’osservazione diretta delle strutture difensive ancora visibili.

Rancio e costi di partecipazione

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva, la giornata prevede un momento conviviale con il tradizionale rancio. Il costo di partecipazione è fissato a 20,00 euro per gli adulti, mentre per i bambini il prezzo è ridotto a 14,00 euro. Gli organizzatori ricordano che la prenotazione è obbligatoria per poter gestire al meglio l’afflusso dei partecipanti e l’organizzazione logistica della giornata.

Informazioni e prenotazioni

L’evento è realizzato con la collaborazione dei Cavalieri del Fango e si inserisce nelle celebrazioni dei dieci anni dell’associazione Amici del Monte Orsa. Per ricevere ulteriori informazioni o per procedere con l’iscrizione, è possibile contattare l’organizzazione tramite il numero WhatsApp 340.9266691 o scrivendo una mail all’indirizzo sullalineacadorna@gmail.com. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale degli Amici del Monte Orsa

Maggiori Informazioni

30 Marzo 2026

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