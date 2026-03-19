Natura, creatività e caccia al tesoro: a Lissago si festeggia l’arrivo della primavera

L’appuntamento è per sabato 28 marzo alla scuola Dall’Aglio. Un pomeriggio di laboratori e letture all’aperto nell’ambito della campagna “Nontiscordardimé” di Legambiente

Un pomeriggio per accogliere la nuova stagione tra i colori del giardino scolastico, tra attività manuali e momenti ludici. Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 15, la Scuola Dall’Aglio di Lissago (in via San Carlo 4) apre le proprie porte per la “Festa di Primavera”.

L’evento non è solo un’occasione di svago per i più piccoli, ma si inserisce nel contesto di “Nontiscordardimé – La scuola si fa bella”, l’iniziativa nazionale promossa da Legambiente per la cura degli spazi comuni e del verde scolastico. La scuola di Lissago, già riconosciuta come “Green School”, conferma così la sua attenzione ai temi dell’educazione ambientale.

Il programma del pomeriggio

Le attività previste spaziano dalla manipolazione creativa al gioco di squadra:

Laboratorio creativo: realizzazione di un cestino personalizzato.

Giardinaggio: i bambini potranno sperimentare la semina “mettendo le mani nella terra”.

Gioco: una caccia al tesoro a tema.

Letture: il pomeriggio si concluderà con una storia narrata attraverso il Butai, il tradizionale teatro d’immagini giapponese (Kamishibai).

Come partecipare

Per partecipare all’evento è prevista una quota di 10 euro a bambino. Per ragioni organizzative è necessaria l’iscrizione, che può essere effettuata scansionando il QR code presente sulle locandine dell’evento.

L’iniziativa è supportata dalla Fondazione Scuola Materna A.M. e G.B. Dall’Aglio, dall’Associazione Pro Scuola Materna, FISM Varese e Legambiente.