È festa di primavera alla Scuola Steiner Varese di Gazzada

Torna la festa per grandi e piccini con l’artigianato, i prodotti a km zero e laboratori e giochi per tutti i gusti. Con un finale in musica e conviviale. Appuntamento sabato 28 marzo dalle 10 alle 19.30

La dolcezza della primavera si riempie di voci in festa, canzoni, musica, giochi all’aperto, risate e scherzi innocenti. Sabato 28 marzo, dalle 10 alle 19.30, la Scuola Steiner di Varese apre le porte alla

FESTA DI PRIMAVERA

con proposte e attività per tutta la famiglia.

Dalle 9.30 alle 11, i maestri della scuola aspettano tutti coloro che desiderino avvicinare la pedagogia e il metodo di insegnamento steineriani (è richiesto di confermare la propria presenza cliccando qui).

Alle 10 sono in programma anche diversi laboratori per grandi e piccini, che proseguiranno per tutto il giorno.

In mattinata per i bambini dagli 8 a 12 anni una divertente caccia al tesoro in natura. Il ritrovo per le squadre, composte di 4 o 5 ragazzi più un adulto, è alle 10.30 e il rientro alle 12, per la premiazione di tutti i partecipanti (quota di iscrizione: 5 euro).

Durante tutta la giornata saranno in funzione la caffetteria, con dolci e bevande calde e fredde (dalle 10 alle 18), e il chiosco dello street food (dalle 12 alle 19.30).

Immancabile l’artigianato Waldorf, il teatrino di fiaba (con tre repliche dello spettacolo, alle 10.30, 11.45 e 14.30), libri e accessori per la scuola e produttori agroalimentari a km zero.

Il piazzale esterno alla scuola sarà dedicato ai giochi all’aperto e dalle 15.30 alle 17 è in programma una grande tombolata.

Dalle 17.30 musica dal vivo del gruppo folk Cann Cord e Pell, ovvero fiati, corde di chitarre, violini e mandolino e tamburi, con un repertorio di musiche popolari in prevalenza della tradizione irlandese, bretone, francese, spagnola, e ovviamente, italiana. Ad accompagnare la musica, un apericena a base di pizza.

I laboratori

Lavorazione del cuoio

Si potrà scegliere tra realizzazione di

piccolo portamonete (durata 30 minuti, 7 euro)

borsellino (durata 2 ore, 12 euro)

zainetto (durata 2 ore, 21 euro)

astuccio porta matite o pennelli (durata 2 ore, 21 euro).

Lavorare il cuoio è una bellissima esperienza. Il laboratorio prevede il taglio del pellame, foratura con fustella al fine di poter poi cucire la pelle.

Età minima di 13 anni; per minori di 13 anni è richiesta la presenza di un adulto.

Il laboratorio si ripete nell’arco della giornata secondo questi orari: 10-12; 13-15; 15-17

Creta

Il corso prevede la miscelazione della creta con ossidi di ferro, stesura e creazione di un oggetto a scelta. Successivamente si passerà alla finitura e dopo la cottura in forno, l’applicazione della cristallina e una seconda cottura ad opera della ceramista che condurrà il laboratorio, i partecipanti potranno ritirare i propri manufatti a scuola.

Durata del corso 2 ore. Costo 25 euro

Età minima di 13 anni; per minori di 13 anni è richiesta la presenza di un adulto.

Il laboratorio si ripete nell’arco della giornata secondo questi orari: 10-12; 13-15; 15-17

Battitura del rame

Un’esperienza introduttiva che avvicina anche i neofiti (a partire da 8 anni) alla scoperta di un materiale antico, noto fin dalla preistoria dell’umanità, grazie a una guida esperta che condurrà nella realizzazione di un ciondolo o di una ciotola.

Durata del corso 50 minuti. Costo di 6 euro per il ciondolo e 15 euro per la ciotola

Il laboratorio si ripete nell’arco della giornata secondo questi orari: 10-12; 13-15; 15-17

Falegnameria

Condotto dal maestro falegname della scuola, il laboratorio è un inno all’anima musicale della primavera con la realizzazione di un tamburello in legno per i più grandi, compresi i genitori, e sonagli per i più piccini.

Costo di 5 euro a partecipante

Il laboratorio si ripete nell’arco della giornata secondo questi orari: 10-12.30; 14-16

Laboratorio creativo

Dalle 10 alle16.30, tre maestre della scuola propongono attività creativo-espressive per bambini e fanciulli dai 7 ai 10 anni.

Costo di 5 euro a partecipante



Gessetti (per soli adulti)

Tra le 10 e le 11.30, un maestro della scuola, artista e raffinato pittore, conduce un laboratorio di pittura per soli adulti.



Costo di 5 euro a partecipante

I laboratori sono programmati dalle 10 alle 17

Il pagamento si effettua direttamente all’ingresso della scuola

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La Scuola Steiner di Varese accoglie bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e copre i tre cicli della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ed è improntata alla pedagogia di Rudolf Steiner e ai principi dell’antroposofia. Nata nel 1995, attualmente ha sede a Gazzada Schianno. Il nostro obiettivo è elaborare una pedagogia che insegni ad apprendere per tutta la vita, dalla vita stessa.