Caccia alla Uova di Pasqua con il Rotaract Club Varese Verbano a Villa Toeplitz

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere le attività associative del Club, finalizzate all’organizzazione di progetti e iniziative a supporto della collettività

Bambini

28 Marzo 2026

(Foto Marzia Malesani)
Sabato 28 Marzo dalle ore 15.00 il Rotaract Club Varese Verbano organizzerà la tradizionale Caccia alle Uova, un evento ludico aperto a tutti i bambini e le bambine per trascorrere una giornata di divertimento e solidarietà.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere le attività associative del Club, finalizzate all’organizzazione di progetti e iniziative a supporto della collettività. Il Rotaract Club Varese Verbano è infatti presente da oltre quarant’anni sul territorio bosino con finalità filantropiche.

La Caccia alle Uova, alla quale si potrà partecipare con una donazione a favore dell’Associazione a titolo di iscrizione a partire da 10 €, si svolgerà nel suggestivo Parco di Villa Toeplitz, dove un coniglietto dispettoso ha nascosto tutte le uova pasquali: i piccoli partecipanti dovranno cercarle con attenzione per riuscire a trovarle tutte!
Per garantire il massimo divertimento a tutti, i partecipanti saranno suddivisi in tre categorie in base alla fascia d’età: fino a 3 anni, dai 4 ai 6 anni e dai 7 anni in su.

Le iscrizioni apriranno alle ore 14.00 direttamente presso Villa Toeplitz e non sarà necessaria la prenotazione anticipata.
L’evento è patrocinato dal Comune di Varese. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email segreteria.racvareseverbano@gmail.com oppure visitare la pagina Instagram @racvareseverbanophf.

