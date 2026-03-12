Caccia alla Uova di Pasqua con il Rotaract Club Varese Verbano a Villa Toeplitz

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere le attività associative del Club, finalizzate all’organizzazione di progetti e iniziative a supporto della collettività

(Foto Marzia Malesani)

Sabato 28 Marzo dalle ore 15.00 il Rotaract Club Varese Verbano organizzerà la tradizionale Caccia alle Uova, un evento ludico aperto a tutti i bambini e le bambine per trascorrere una giornata di divertimento e solidarietà.

Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato a sostenere le attività associative del Club, finalizzate all’organizzazione di progetti e iniziative a supporto della collettività. Il Rotaract Club Varese Verbano è infatti presente da oltre quarant’anni sul territorio bosino con finalità filantropiche.

La Caccia alle Uova, alla quale si potrà partecipare con una donazione a favore dell’Associazione a titolo di iscrizione a partire da 10 €, si svolgerà nel suggestivo Parco di Villa Toeplitz, dove un coniglietto dispettoso ha nascosto tutte le uova pasquali: i piccoli partecipanti dovranno cercarle con attenzione per riuscire a trovarle tutte!

Per garantire il massimo divertimento a tutti, i partecipanti saranno suddivisi in tre categorie in base alla fascia d’età: fino a 3 anni, dai 4 ai 6 anni e dai 7 anni in su.

Le iscrizioni apriranno alle ore 14.00 direttamente presso Villa Toeplitz e non sarà necessaria la prenotazione anticipata.

L’evento è patrocinato dal Comune di Varese. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo email segreteria.racvareseverbano@gmail.com oppure visitare la pagina Instagram @racvareseverbanophf.