Torna il Festival del Futuro Sostenibile: tre giorni di idee, azioni e comunità a Cittiglio

Appuntamento il 10 – 11 – 12 aprile al FE.STI.Amo Park. Tre giornate dedicate alla sostenibilità ambientale e sociale, con un programma che intreccia cultura, scienza, attivismo e pratiche quotidiane

Dopo il successo della prima edizione, torna a Cittiglio il Festival del Futuro Sostenibile, promosso da CAST, con un’edizione 2026 ancora più ricca di contenuti, ospiti e momenti di partecipazione.

Dal 10 al 12 aprile, il FE.STI.Amo Park (via Marconi) ospiterà tre giornate dedicate alla sostenibilità ambientale e sociale, con un programma che intreccia cultura, scienza, attivismo e pratiche quotidiane. Un appuntamento pensato per coinvolgere scuole, amministrazioni, associazioni, imprese e cittadini in un dialogo aperto e concreto sul futuro del territorio.

Il Festival si conferma come uno spazio di incontro e di costruzione collettiva, dove ascoltare esperti e testimoni, partecipare a laboratori, sperimentare nuove pratiche e immaginare insieme modelli di vita più sostenibili.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026, numerosi ospiti di rilievo nazionale nel campo della divulgazione scientifica, della ricerca, dell’attivismo climatico e della cultura. I talk affronteranno temi cruciali come il cambiamento climatico, l’energia, la giustizia ambientale, i modelli economici sostenibili e il ruolo delle comunità locali.

Il programma si apre venerdì con il Seminario Nazionale Green School e l’inaugurazione ufficiale del Festival, accompagnata dalla mostra fotografica “Boresha Mazingira – Storie di Cucina e Clima a Chamwino”, dedicata a un progetto internazionale contro la deforestazione in Tanzania.

Sabato sarà una giornata centrale per il confronto e la partecipazione, con il Policy Lab dedicato alle politiche climatiche locali, attività di volontariato ambientale con “PuliAMO il Territorio”, laboratori per famiglie e una ricca serie di talk e incontri.

Grande attenzione anche alla dimensione culturale e musicale del Festival: entrambe le serate saranno animate da concerti dal vivo, pensati come momenti di aggregazione e condivisione. Venerdì si apre con l’energia delle Ginger Bender, mentre sabato sera il palco ospiterà The Raw Boys per una serata tra folk e sonorità popolari, in cui musica e comunità si incontrano.

Domenica il Festival prosegue con attività all’aria aperta, momenti dedicati al benessere, incontri su sostenibilità domestica, economia personale e transizione energetica, fino agli spettacoli e all’aperitivo conclusivo.

Per tutta la durata del weekend, il pubblico potrà visitare il mercatino di produttori locali e stand di associazioni, oltre a gustare proposte gastronomiche a base di prodotti biologici, locali e a km zero, promuovendo un’alimentazione consapevole e sostenendo le filiere del territorio.

Il programma è in continuo aggiornamento: tutte le informazioni dettagliate e le novità saranno disponibili sul sito ufficiale del Festival: festivalfuturosostenibile.it

Un invito aperto a tutte e tutti per partecipare, contribuire e costruire insieme percorsi concreti verso un futuro più sostenibile.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

VENERDÌ 10 APRILE

• 9:00 – 18:00 | Seminario Nazionale Green School

• 18:30 | Inaugurazione del Festival + Mostra fotografica “Boresha Mazingira – Storie di Cucina e Clima a Chamwino”

• 19:30 | Cena

• 21:00 | Concerto – Ginger Bender

SABATO 11 APRILE

• 9:30 – 12:30 | Policy Lab – a cura di Ci Sarà Un Bel Clima

• 12:00 | Pranzo

• 14:00 – 16:00 | PuliAMO il Territorio

• 15:00 – 18:00 | Laboratori per bambini e famiglie

• 15:00 – 15:30 | Talk – Dal talento al progetto: come far emergere il proprio potenziale per una vita sostenibile (Federica Bortolaso)

• 15:45 – 16:15 | Talk – Aequos: il nostro presente sostenibile

• 16:30 – 17:00 | Talk – Piantiamo resistenza con “Un Euro per salvare i nostri boschi” (Gianluigi Gelmini)

• 17:15 – 17:45 | Talk con l’autore – Davide Serafin presenta “Dire la verità”

• 18:00 – 19:30 | Talk – Il clima oggi, dal locale al globale: scienza, politica, scenari (con Serena Giacomin, Clara Pogliani, Paolo Valisa; modera Gianluca Ruggieri)

• 19:30 | Cena

• 21:00 | Concerto – The Raw Boys

DOMENICA 12 APRILE

• 9:20 – 12:00 | Uscita di riconoscimento delle erbe selvatiche (con Rosella Aresi)

• 10:00 | Hatha Yoga – con Ahimsa Yoga

• 11:00 – 11:45 | Talk – Decluttering, riparazioni e sostenibilità domestica (Marta Ferro, Greta Castana)

• 11:45 – 12:15 | Talk – SWHAPPY: la cultura dello Swap Party

• 12:00 | Pranzo

• 14:00 – 14:30 | Talk – Coltivare il Futuro: semina oggi il tuo benessere economico (Mirko Scalzo)

• 15:00 – 15:45 | Talk con l’autore – Gianluca Ruggieri presenta “Le energie del mondo”

• 16:00 – 16:45 | Talk – Il ruolo invisibile della pastorizia vagante nella cura del territorio

• 11:00 – 18:00 | Laboratori per bambini e famiglie

• 11:00 – 12:00 / 15:00 – 16:00 | Laboratorio di legatoria artigianale

• 14:30 – 17:00 | Balli popolari

• 17:30 | Spettacolo teatrale “Mi Rifiuto” – DIKUNTU ODV

• 18:30 | Aperitivo di chiusura

PER TUTTO IL WEEKEND

• Mercatino di produttori locali e stand delle associazioni