Solidarietà a Casciago: una domenica di “Pane e Latte” tra cibo, musica e missione

Una giornata per ritrovarsi, ascoltare testimonianze dal fronte missionario e sostenere l’istruzione in Africa. L’associazione Pane & Latte APS organizza per domenica 12 aprile 2026 l’evento “Food and Music”, un appuntamento solidale ospitato negli spazi dell’oratorio di Casciago.

L’incontro con Suor Patrizia

Il momento centrale della giornata sarà il pranzo delle ore 12.30 (su prenotazione a offerta libera). Un’occasione speciale per riabbracciare Suor Patrizia, di rientro dallo Zambia, che condividerà con i presenti i racconti e le sfide della sua missione. La sua testimonianza permetterà di conoscere da vicino la realtà in cui operano le Suore Missionarie Comboniane.

Pomeriggio in musica e merenda

Dalle ore 14.00, il clima si farà festoso grazie agli amici della “The Famous Balcon Band”, che allieteranno il pomeriggio con il loro repertorio musicale. L’evento è aperto a tutti e si concluderà in dolcezza con una merenda a base di crepes per grandi e piccoli.

L’obiettivo: sostenere la scuola Makeni Villa

La finalità dell’iniziativa è concreta: l’intero ricavato della giornata sarà devoluto alla scuola Makeni Villa delle suore missionarie comboniane in Zambia. Un aiuto fondamentale per garantire il diritto allo studio in un contesto di grande necessità.

Come partecipare

Per ragioni organizzative, la prenotazione per il pranzo è obbligatoria ed è da effettuarsi entro mercoledì 8 aprile attraverso le seguenti modalità:

Telefono: Contattando Cristina al numero 320 4484102

Online: Compilando il modulo dedicato al link https://forms.gle/3SyTy5Pcx8tv8jb28 o inquadrando il QR code presente sulla locandina.

Un piccolo gesto a Casciago per un grande cambiamento in Zambia: la comunità è invitata a partecipare numerosa per trasformare una domenica in famiglia in un atto di solidarietà internazionale.