Un weekend da vivere con il tuo cane: a Buguggiate torna il Dog Academy Festival

Due giorni a Buguggiate tra sport, prove pratiche e attività per famiglie e bambini: torna il Dog Academy Italia Festival dedicato al mondo cinofilo

Due giorni da vivere insieme al proprio cane, tra sport, prove pratiche e momenti pensati per tutta la famiglia. Sabato 23 e domenica 24 maggio torna a Buguggiate il Dog Academy Italia Festival, ospitato al centro cinofilo di via Verdi 1.

Giunto alla sua quarta edizione, l’evento si è ritagliato negli anni uno spazio importante tra le iniziative dedicate al mondo cinofilo, coinvolgendo appassionati, famiglie e operatori del settore. Il Festival è organizzato in collaborazione con A.S.I. – Ente di Promozione Sportiva e con il Dipartimento ISS (Istituto Sport e Sociale) della Regione Lombardia.

Il programma si apre sabato mattina alle 9.30 con prove pratiche e dimostrazioni sportive gratuite: un’occasione per avvicinarsi alle diverse discipline, osservare il lavoro degli educatori e, per chi lo desidera, mettersi alla prova insieme al proprio cane. Per tutta la giornata sarà attiva anche un’area ristoro con street food.

Dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica spazio anche ai più piccoli, con laboratori creativi e attività ludico-educative curate dall’ASD Il Paese dei Balocchi, pensate per offrire occasioni di gioco e partecipazione.

La giornata di domenica si aprirà con l’esposizione cinofila amatoriale, momento atteso che vedrà la presenza di giudici qualificati. I migliori binomi saranno premiati con riconoscimenti messi a disposizione dagli sponsor.

Nel pomeriggio proseguiranno le dimostrazioni sportive e le attività per bambini, mentre l’area stand ospiterà commercianti e associazioni locali con prodotti e proposte dedicate al benessere degli animali.

Durante tutto il weekend saranno inoltre attive promozioni su percorsi educativi, attività sportive e corsi di formazione, per chi vuole approfondire il rapporto con il proprio cane.

Il Dog Academy Italia Festival si presenta così come un’occasione semplice e aperta a tutti per trascorrere del tempo all’aria aperta, scoprire nuove attività e condividere esperienze con il proprio amico a quattro zampe.

CONTATTI

Dog Academy Italia ASD

Via Giuseppe Verdi 1, 21020 Buguggiate

T. +39 344 746 3523

@:dogacademyitalia@gmail.com

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