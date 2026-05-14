Casciago, la Agreenrun taglia il traguardo della decima edizione

Un compleanno importante per una delle manifestazioni podistiche più apprezzate del territorio. Sabato 23 maggio Casciago celebra la decima edizione della Agreenrun, la corsa “panoramica” organizzata dalla Pro Loco di Casciago che ogni anno attira sportivi e famiglie tra i saliscendi e gli scorci caratteristici del borgo.

La corsa

La gara, ormai appuntamento fisso nel calendario locale, si snoderà lungo un percorso studiato per valorizzare le bellezze paesaggistiche del comune, alternando tratti urbani a passaggi nel verde. La manifestazione mantiene la sua natura inclusiva, proponendosi come un’occasione per ravvivare le vie del paese attraverso lo sport.

I percorsi: Agreenrun e Mini-Agreenrun

La manifestazione, intitolata alla memoria di Dante Parietti, offre quest’anno due opzioni per permettere a tutti di partecipare, indipendentemente dal livello di allenamento:

Agreenrun (Percorso principale): La partenza è fissata per le ore 18:30. Si tratta di una gara podistica non competitiva aperta a tutti, pensata per chi vuole misurarsi su un tracciato più lungo e impegnativo, che valorizza gli aspetti “panoramici” del territorio.

Mini-Agreenrun: Dedicata ai meno allenati e ai bambini (nati dal 2009 al 2023), questa versione ridotta partirà pochi minuti dopo la gara principale, alle ore 18:35.

Il ritrovo per le iscrizioni e il ritiro dei pettorali è previsto a partire dalle ore 17:00 presso l’Oratorio di Morosolo.

Sport e ambiente: una corsa “Plastic Free”

La gara si snoderà lungo un percorso studiato per valorizzare le bellezze paesaggistiche del comune, confermando la sua natura inclusiva e l’attenzione all’ambiente. In linea con lo spirito della rassegna “Agreenfest”, gli organizzatori hanno confermato l’impegno per la sostenibilità: la manifestazione sarà infatti plastic free, riducendo al minimo l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di materiali biodegradabili e compostabili per il ristoro e la gestione dei rifiuti: ognuno può portare la propria borraccia e bere l’acqua gratuitamente durante la manifestazione.

Le premiazioni: un riconoscimento per tutti

Al termine delle fatiche atletiche, l’oratorio di Morosolo ospiterà la cerimonia di premiazione. Gli organizzatori hanno previsto riconoscimenti per diverse categorie, sottolineando lo spirito sportivo e comunitario dell’evento:

Verranno premiati i primi tre classificati (uomini e donne) del percorso principale e i primi tre bambini (maschi e femmine) della Mini-Agreenrun oltre a premi speciali per i residenti casciaghesi. Un premio speciale sarà assegnato al gruppo classe più numeroso, per celebrare la partecipazione collettiva delle scuole di Casciago e Morosolo cui andrà il ricavato della manifestazione. Inoltre, a tutti gli iscritti verrà consegnato un pacco gara come ricordo di questa decima edizione.

Gastronomia e musica

Terminata la parte atletica, la festa si sposterà allo stand gastronomico, punto di ritrovo per atleti e cittadini. Il menù della serata punterà sui classici della tradizione delle feste di piazza: salamelle, patatine, arrosticini e birra.

A fare da colonna sonora alla serata sarà la musica dal vivo. Sul palco salirà la Marta’s Boys Blues Band (MBBB), formazione che con il suo repertorio blues accompagnerà la cena e il post-gara, garantendo intrattenimento fino a tarda sera.

INFO E DETTAGLI

Quando: Sabato 23 maggio 2026.

Corsa: Decima edizione della Agreenrun (consultare il regolamento per orari di partenza e iscrizioni).

Cucina: Apertura stand gastronomico in serata.

Musica: Concerto live dei Marta’s Boys Blues Band.

Organizzazione: Pro Loco di Casciago con il patrocinio del Comune.