Torna domenica la Besozzo Running

La corsa prevede un tracciato di circa 9 km tra salite e discese, che tocca anche le frazioni, ed un’opzione più breve con un tracciato di 4,7 km, e un mini giro da 500 metri per i bambini e le bambine nati dal 2016 in avanti

Il Comune di Besozzo e l’Asd Sette Laghi Runners , in collaborazione con Podismo Sportivo del Varesotto sono lieti di annunciare la seconda edizione della gara Besozzo Running che si terrà domenica 17 maggio 2026 con partenza e arrivo davanti al palazzo comunale, in via Mazzini, 4.

Essa costituisce la settima tappa del circuito Piede d’Oro.

La seconda Besozzo running prevede un tracciato di circa 9 km tra salite e discese, che tocca anche le frazioni ed un’opzione più breve con un tracciato di 4,7 km, e un mini giro da 500 metri per i bambini e le bambine nati dal 2016 in avanti.

Il ritrovo è fissato per le ore 07.30 con possibilità di iscriversi fino a 20 minuti prima della partenza fissata rispettivamente alle 08.45 per il mini giro e alle 09.00 per il percorso breve, lungo e nordic walking.

“La corsa è dedicata – interviene il presidente Ugo Fantoni della Sette Laghi Runners – ad Aldo Racchetti, appassionato della corsa, storico volontario e responsabile della Protezione Civile scomparso nel 2020”.

Alla fine delle gare è previsto un momento di merenda e ristoro per gli atleti nello scenario del cortile del palazzo comunale e le premiazioni per tutte le categorie oltre alla consegna Gran Premio della Montagna, a cura del Gruppo Alpini di Cardana .