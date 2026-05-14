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Torna domenica la Besozzo Running

La corsa prevede un tracciato di circa 9 km tra salite e discese, che tocca anche le frazioni, ed un’opzione più breve con un tracciato di 4,7 km, e un mini giro da 500 metri per i bambini e le bambine nati dal 2016 in avanti

17 Maggio 2026

Il Comune di Besozzo e l’Asd Sette Laghi Runners , in collaborazione con Podismo Sportivo del Varesotto  sono lieti di annunciare la seconda  edizione della gara Besozzo Running che si terrà domenica 17  maggio 2026 con partenza e arrivo davanti al palazzo comunale, in via Mazzini, 4.

Essa costituisce la settima tappa del circuito Piede d’Oro.

La seconda Besozzo running prevede un tracciato di circa   9 km tra salite e discese, che tocca anche le frazioni ed un’opzione più breve con un tracciato di 4,7 km, e un mini giro da 500 metri per i bambini e le bambine nati dal 2016 in avanti.

Il ritrovo è fissato per le ore 07.30  con possibilità di iscriversi fino a 20 minuti prima della partenza fissata rispettivamente alle 08.45 per il mini giro e alle 09.00 per il percorso breve, lungo e nordic walking.

“La corsa è dedicata – interviene il presidente Ugo Fantoni della Sette Laghi Runners  –  ad Aldo Racchetti, appassionato della corsa, storico volontario e   responsabile della Protezione Civile scomparso nel 2020”.

Alla fine delle gare è previsto un momento di merenda e ristoro per gli atleti nello scenario del cortile del palazzo comunale e le premiazioni per tutte le categorie oltre alla consegna  Gran Premio della Montagna, a cura del Gruppo Alpini di Cardana .

14 Maggio 2026
Redazione VareseNews
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