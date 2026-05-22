Caronno Varesino
A Caronno Varesino il 2 giugno Battesimo Civico dei diciottenni
Un evento per festeggiare i neo maggiorenni, nati nel 2008, e dar loro il benvenuto nella comunità
02 Giugno 2026
Martedì 2 giugno alle ore 10.30 presso la Villa Menni di Caronno Varesino, Battesimo Civico dei diciottenni.
In occasione dell’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, l’amministrazione comunale è lieta di invitare tutta la cittadinanza martedì 2 Giugno
ore 10:30 presso il Giardino di Villa Menni alla cerimonia del Battesimo Civico.
Un evento per festeggiare i neo maggiorenni, nati nel 2008, e dar loro il benvenuto nella comunità.
22 Maggio 2026
Redazione VareseNews redazione@varesenews.it
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.