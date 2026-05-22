Incontri d’autore a Cuveglio: Edoardo Zanzi presenta “Musica per nottambuli”

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e della musica. Giovedì 28 maggio, alle ore 20:30, la Biblioteca di Cuveglio (in via Asilo 12) ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Incontri d’autore”.

Protagonista della serata sarà il promettente giovane scrittore Edoardo Zanzi, che presenterà al pubblico la sua opera prima, “Musica per nottambuli” (Edizioni Effetto). Il volume ha già riscosso un importante successo di critica, ricevendo una prestigiosa menzione al Premio Chiara 2025.

L’incontro si preannuncia come un viaggio affascinante e un esordio sorprendente che si muove con delicatezza e originalità tra racconti, poesie e musica. A dialogare con l’autore e a svelare i retroscena della sua opera ci sarà il giornalista Riccardo Prando.

La serata è a ingresso libero e rappresenta un’ottima occasione per sostenere la cultura locale e scoprire una delle voci più interessanti del panorama letterario emergente del territorio.