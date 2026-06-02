A Induno Olona un incontro gratuito per capire e dialogare con gli adolescenti

Sabato 6 giugno al Centro Polivalente Anziani ASFARM un appuntamento con la pedagogista Chiara De Giorgio dedicato alle relazioni familiari, alle differenze generazionali e alla comunicazione tra adulti e giovani.

Come comunicare con gli adolescenti? Come affrontare le differenze generazionali e mantenere un dialogo aperto anche nei momenti di conflitto? A queste domande cercherà di rispondere l’incontro gratuito in programma sabato 6 giugno alle 15.30 al Centro Polivalente Anziani ASFARM di via Maciachini 9 a Induno Olona.

L’appuntamento sarà condotto dalla dottoressa Chiara De Giorgio e sarà dedicato al tema delle relazioni familiari, dei cambiamenti generazionali e della costruzione di una comunicazione efficace tra adulti, genitori e adolescenti.

Negli ultimi vent’anni il mondo è cambiato profondamente. L’avvento delle nuove tecnologie, dei social network e di nuove modalità relazionali ha modificato il modo in cui giovani e adulti vivono la quotidianità. Un cambiamento che spesso si traduce in incomprensioni e difficoltà comunicative all’interno delle famiglie, contribuendo ad ampliare il divario tra generazioni.

Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi: le differenze generazionali e l’evoluzione dei modelli educativi, le relazioni tra adulti e adolescenti, le strategie per costruire dialoghi efficaci e l’importanza di stabilire confini educativi chiari. Si parlerà inoltre di come preservare la relazione anche nei momenti di conflitto e disaccordo, offrendo strumenti pratici per favorire comprensione reciproca e comunicazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è fornire ai partecipanti spunti di riflessione, chiavi di lettura pedagogiche e indicazioni concrete per comprendere meglio il mondo adolescenziale contemporaneo e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide educative quotidiane.

L’incontro è aperto a famiglie, genitori, educatori e a tutti i cittadini interessati. La partecipazione è gratuita.