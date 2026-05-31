Il Cadegliano Festival Piccola Spoleto si apre con Mario Pirovano

La XVI edizione si apre con il primo weekend di spettacoli, concerti, mostre, teatro di prosa, teatro family e incontri con grandi Maestri della scena internazionale. Le splendide Ville Liberty – Villa Menotti e Villa Toletti – insieme ai parchi, ai cortili e alla Biblioteca Comunale, diventeranno palcoscenici diffusi per accogliere artisti, famiglie e appassionati. Tra gli ospiti più attesi di questo primo fine settimana:

• Mario Pirovano, erede della tradizione giullaresca di Dario Fo e Franca Rame che presenterà uno dei suoi spettacoli di successo LU SANTO JULLARE FRANCESCO sabato 6 giugno alle h 21 nello splendido parco di Villa Menotti, oggi sede di Teatro Blu.

“Con lo spetatcolo di Mario Pirovano vogliamo celebrare – afferma Silvia Priori, direttrice artistica del Festival- due importanti uomini: San Francesco di cui celebriamo gli 800 anni e i 100 anni Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura nel 1997”.

Dalle ricerche di Dario Fo ecco un memorabile lavoro sulla vita di San Francesco. Un ritratto inedito del più straordinario innovatore del pensiero cristiano, per parlarci dei grandi temi che attraversano la società contemporanea.

“Lu Santo Jullàre Françesco” è un monologo in cui prende vita un’ intera serie di personaggi dell’Italia medievale: Papi e Cardinali, soldati sui campi di battaglia, contadini e venditori al mercato, monaci e cavapietre.

La realtà storica e la tradizione popolare si intrecciano nel ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della vita di Francesco: la richiesta di approvazione della Regola al Papa Innocenzo III, la predica agli uccelli, l’incontro con il lupo, la malattia agli occhi…

Lavorando su leggende popolari, su testi canonici del Trecento e su documenti emersi negli ultimi cinquant’anni, Dario Fo elabora un’immagine non agiografica di san Francesco: spogliato dal mito, ritroviamo un personaggio provocatorio, coerente, coraggioso, ironico.

Del resto era lo stesso Francesco a definirsi “jullare di Dio”, e questo proprio negli anni in cui l’imperatore Federico II promulgava un editto contro i “Joculatores” considerandoli buffoni osceni!

Dice Fo: “Della giullarata Francesco conosceva la tecnica, il mestiere e le regole assolute. Non teneva mai prediche secondo la convenzione ecclesiastica, anzi, rifiutava l’andamento del sermone. Sappiamo pure che cantava, recitava, si muoveva con tutto il corpo, braccia, gambe, piedi, suscitando divertimento ma anche commozione fra i presenti…”

Ricchissimo di eventi il primo weekend del Festival:

SABATO 6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 16.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

A seguire

ORE 16.30 – SCUOLA TEATRO BLU

PETER PAN Corso bambini a cura di Arianna Rolandi

L’ ISOLA DEL TESORO Corso adulti a cura di Roberto Gerbolès

ORE 18.30 – VILLA TOLETTI, via Pellini, 19

RIFLESSIONI

E con Roberto Gerbolès (attore) e Pablo Tevez (chitarra)

A seguire

NOTE DA OSCAR

Concerto con Antonio Davì (Pianoforte) e Thomas Guggia (Bandoneon)

Pausa aperitivo

ORE 20.15 – VILLA MENOTTI, via Monico, 16

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

Passeggiata nel parco fra opere artistiche e teatrali

A cura di Betty e Enrico Colombo

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

6 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

ORE 21.00 – VILLA MENOTTI, via Monico,16 Cadegliano

Teatro Prosa

MARIO PIROVANO (MI)

LU SANTO JULLARE FRANCESCO

Testo di Dario Fo e Franca Rame

In caso di pioggia: Sala consiliare

A seguire brindisi sotto le stelle