Al Sacro Monte di Varese un “Concerto per la Pace” con l’Ensemble de Saxophones

Un messaggio di fraternità e dialogo affidato alla forza universale della musica. È questo il significato del “Concerto per la Pace”, in programma domenica 7 giugno 2026 alle 18 al Santuario di Santa Maria del Monte, nell’ambito della rassegna “La Musica degli Angeli 2026”. L’ingresso è libero.

L’iniziativa nasce in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi e vuole riproporre, attraverso il linguaggio musicale, il suo messaggio di pace in un periodo storico segnato da tensioni e conflitti. Protagonista della serata sarà l’Ensemble de Saxophones di Varese, diretto dal maestro Giuseppina Levato.

Un repertorio dedicato ai valori della pace

Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso musicale e spirituale che richiama i temi della fratellanza e della speranza. Tra i brani proposti figurano “Fratello Sole e Sorella Luna” e la “Canzone di San Damiano”, legati alla figura del Santo di Assisi.

Non mancheranno momenti di intensa suggestione come l’“Ave Maria” di Astor Piazzolla, impreziosita dalla presenza di una voce recitante che interpreterà l’“Invocazione alla Vergine” tratta dalla Divina Commedia di Dante Alighieri.

Completano il concerto l’“Hallelujah” dal Messiah di Georg Friedrich Händel, l’“Amazing Grace” in una particolare versione con musette e l’“Inno alla Gioia” di Ludwig van Beethoven, simbolo universale di fratellanza tra i popoli.

Una realtà musicale radicata nel territorio

L’Ensemble de Saxophones di Varese nasce nel 2004 all’interno della classe di saxofono del Civico Liceo Musicale Malipiero per iniziativa del maestro Giuseppina Levato. Oggi il gruppo è composto da 25 musicisti, tra cui numerosi giovani, ed è una presenza consolidata nel panorama musicale locale.

Nel corso degli anni l’ensemble ha proposto numerosi concerti sul territorio, spaziando dalla musica classica alle colonne sonore e valorizzando le molteplici possibilità espressive del saxofono.

L’appuntamento è quindi per domenica 7 giugno al Sacro Monte di Varese, per una serata che unisce musica, cultura e spiritualità nel segno della pace.