Una domenica da non perdere a Cadegliano con “Cuore di Smeraldo”

DOMENICA 7 GIUGNO – CADEGLIANO VICONAGO (VA)

Continua il ricco programma di Cadegliano Festival Piccola Spoleto con tre mostre di arte figurativa e lo spettacolo dedicato ai bambini e alle famiglie CUOR DI SMERALDO presentato dal Teatro Scientifico di Verona alle ore 18.30 nel meraviglioso parco di Villa Menotti a Cadegliano. Di e con Isabella Caserta, Musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro, Pupazzi di Mariana Berdeaga. In caso di pioggia: Sala consiliare.

CUOR DI SMERALDO è uno spettacolo divertente dedicato ai bambini, uno spettacolo di teatro canzone con musiche eseguite dal vivo, sviluppa la tematica del rispetto: rispetto per l’ambiente, la natura, gli anziani, gli animali, l’altro da sé ed è un’ode alla gentilezza. Il verde brillante dello smeraldo, che nell’antichità era simbolo di rinascita interiore e positività, esprime il rispetto e l’amore che si provano per tutte le forme di vita esistenti e la sua energia provoca un profondo effetto sulle emozioni.

In ognuno di noi c’è un Cuor di Smeraldo. Con l’aiuto di Gatta Smeralda riusciranno i bambini che hanno l’animo incontaminato a riscoprirlo?

Ecco il programma di domenica 7 giugno per Cadegliano Festival Piccola Spoleto:

ORE 15.00– BIBLIOTECA COMUNALE

MOSTRA FIGURATIVA

UN RACCONTO IN DIVENIRE

A cura di Monica Brenga

ORE 17.00 – CORTILE LUIGI BELLO, via Monico, 8

MOSTRA FIGURATIVA

SI APRA IL SIPARIO !!!

A cura di Enrico Colombo

Esposizione di opere per Teatro, Burattini e Arte

L’ inizio del viaggio verso i 50 anni!

ORE 18.30– VILLA MENOTTI, via Monico, 16

Teatro Family

TEATRO SCIENTIFICO (VR)

CUOR DI SMERALDO

Di e con Isabella Caserta

Musiche eseguite dal vivo da Valerio Mauro

Pupazzi di Mariana Berdeaga

In caso di pioggia: Sala consiliare

MOSTRA FIGURATIVA

LA PRECISIONE DEL CASO – Dimenticare per ritrovarsi

A cura di Vincenzo Cristini

Ingresso: € 5,00 solo per lo spettacolo delle h 18.30

Prenotazioni: info@teatroblu 345 5828597