La rassegna teatrale “Sconfinamenti” porta sul palco di Cislago “L’Idiota” di Dostoevskij

Venerdì 27 marzo All’Auditorium L’Angolo dell’Arte un nuovo appuntamento della rassegna teatrale con una rilettura intensa e attuale del capolavoro della letteratura russa

Un classico della letteratura che torna a parlare al presente. Venerdì 27 marzo alle 21 all’Auditorium L’Angolo dell’Arte di Cislago va in scena “L’Idiota”, spettacolo liberamente ispirato al celebre romanzo di Fëdor Dostoevskij, nell’ambito della rassegna teatrale “Sconfinamenti”.

Un Dostoevskij contemporaneo

La proposta porta in scena una rilettura attuale dell’opera dello scrittore russo, mettendo al centro una riflessione sulla fragilità umana, sull’innocenza e sulle contraddizioni della società contemporanea.

Il protagonista, figura emblematica di una bontà disarmante e radicale, diventa così uno specchio delle inquietudini di oggi. Attraverso il suo sguardo si snodano dinamiche sociali complesse, conflitti interiori e il difficile equilibrio tra ideale e realtà.

Teatro e riflessione

Lo spettacolo si inserisce nel cartellone di “Sconfinamenti 2026“, una rassegna che punta a intrecciare linguaggi e periodi diversi, offrendo al pubblico occasioni di confronto e approfondimento.

L’obiettivo è quello di proporre opere capaci di superare i confini tra tradizione e contemporaneità, rendendo i grandi classici strumenti vivi per interpretare il presente.

L’ingresso è senza prenotazione, con biglietto acquistabile direttamente in loco al costo di 3 euro.