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Al Nuovo di Varese il film cult A History of Violence

Presentato in concorso al Festival di Cannes e candidato a due premi Oscar, il film di David Cronenberg è un potente e misterioso thriller: in programma giovedì 26 marzo ore 21.00

Generico 16 Mar 2026
Spettacoli

26 Marzo 2026

Un appuntamento con un film imperdibile al Cinema Nuovo di Varese (Viale dei Mille 39, VA): giovedì 26 marzo ore 21.00 sarà proiettato A History of Violence, cult del 2005 firmato David Cronenberg. Il film torna in sala grazie ad un restauro ad opera della Cineteca di Bologna e sarà proiettato in lingua originale (inglese con sottotitoli in italiano), inoltre ad arricchire la serata ci sarà un’introduzione critica a cura di Marco Marchetti, critico cinematografico per la rivista online Cinequanon.it.

Presentato in concorso al Festival di Cannes e candidato a due premi Oscar, il film di David Cronenberg è un potente e misterioso thriller capace di scavare a fondo nella psicologia del suo protagonista interpretato con maestria da Viggo Mortensen.

‘La mutazione, idée fixe per l’autore canadese, questa volta è solo interiore: l’uomo tranquillo e sottomesso che si trasforma in spietato giustiziere si fa metafora dell’ambiguità di un mondo dominato dalla violenza e impossibilitato alla catarsi. E il sogno americano viene disintegrato, lasciando solo un senso di desolazione che raggiunge il picco nel clamoroso (e solo apparentemente riconciliante) finale’. (Longtake.it)

Sinossi:
Tom è un uomo tranquillo. Vive e lavora in una piccola cittadina, e la sera torna a casa dalla sua famiglia composta dalla moglie avvocato e dai loro due figli. Quando un giorno uccide due rapinatori per legittima difesa, la sua faccia comincia ad apparire sulle pagine dei quotidiani e in televisione e l’opinione pubblica ne fa una specie di eroe nazionale. Cominciano così ad arrivare in città alcuni strani personaggi convinti che lui non sia altro che un loro collega scomparso misteriosamente molti anni prima…

Biglietti: Intero € 7,00, ridotto (Soci ARCI, under 18 e over 65) € 5,50, ridotto soci ARCI under 25 € 4,00.

20 Marzo 2026
Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

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