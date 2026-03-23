Salta lo spettacolo di Rubini a Busto Arsizio: BA Film Festival chiude con Tricarico e le stelle del jazz

Gran finale per la rassegna musicale al Teatro Sociale Delia Cajelli che ospita il cantautore Francesco Tricarico e una formazione di altissimo livello tra world music e improvvisazione, in sostituzione dello spettacolo “Sud”, “rinviato per circostanze indipendenti dalla volontà dell’attore”

Il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio si prepara a ospitare un finale di stagione in grande stile per la rassegna Eventi in Jazz. Sabato 28 marzo, alle ore 21, il palco cittadino accoglierà un cast d’eccezione che spazierà tra jazz, world music, soul e canzone d’autore. L’appuntamento, che chiude ufficialmente la 24ª edizione del BA Film Festival, vedrà come protagonista il cantautore Francesco Tricarico, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo, affiancato da una formazione di musicisti di fama internazionale.

Un cast di stelle tra jazz e soul

La serata promette di essere un evento unico grazie alla varietà dei linguaggi musicali proposti. Insieme a Tricarico, salirà sul palco il trio guidato dal pianista Michele Fazio, accompagnato dal bassista argentino Carlos Buschini e dal batterista Mimmo Campanale. Ad arricchire ulteriormente la proposta sonora ci saranno la fisarmonica di Fausto Beccalossi, già collaboratore di Al Di Meola, la voce soul dello storico Ronnie Jones e il talento di Dagmar Segbers, già apprezzata dal pubblico bustocco durante la rassegna JAZZaltro.

Il cambio di programma e il legame con il cinema

Il concerto è stato inserito in calendario d’intesa con l’amministrazione comunale per sostituire lo spettacolo «Sud» di Sergio Rubini, rinviato per circostanze indipendenti dalla volontà dell’attore. La serata rappresenterà il suggello ideale alla settimana dedicata al cinema a Busto Arsizio, unendo la decima musa alle note dei grandi interpreti jazz. «È un’occasione speciale – spiegano gli organizzatori – nata per offrire un cast di altissimo livello in grado di soddisfare i palati più fini in un contesto d’eccezione».

Informazioni sui biglietti e rimborsi

I biglietti per la serata sono già disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket al costo di 12 euro (ridotto a 10 euro per la fascia 20-26 anni), mentre l’ingresso è gratuito per gli Under 20 previa prenotazione via email. L’organizzazione precisa che i tagliandi già acquistati per lo spettacolo di Sergio Rubini restano validi per il concerto jazz. Chi invece preferisse il rimborso, potrà richiederlo direttamente attraverso la piattaforma di biglietteria online.