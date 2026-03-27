Varese
Al Multisala Impero di Varese un omaggio a Bruce Springsteen: concerto il 30 marzo
Uno spettacolo pensato per gli amanti della grande musica d’autore
Un viaggio tra musica e parole dedicato a uno dei più grandi cantautori della scena internazionale. Il Multisala Impero di Varese ospita lunedì 30 marzo 2026 alle ore 21:00 “T.A.B.S. – Omaggio a Bruce Springsteen”, uno spettacolo pensato per gli amanti della grande musica d’autore.
Foto di repertorio
Non si tratta di un semplice concerto tributo, ma di un’esperienza coinvolgente che intreccia esecuzioni musicali e narrazione. Le canzoni di Bruce Springsteen prendono nuova vita attraverso storie, aneddoti e suggestioni, accompagnando il pubblico in un percorso emozionale dentro l’universo artistico del “Boss”.
Sul palco anche la voce di Emanuele Martignoni, autore e appassionato conoscitore dell’opera di Springsteen, che guiderà gli spettatori tra significati, contesti e atmosfere delle sue canzoni, trasformando il concerto in un racconto condiviso.
Un appuntamento che si preannuncia particolarmente atteso, tanto che restano ormai pochissimi biglietti disponibili. Un’occasione per vivere un’esperienza intima e intensa, in cui musica e memoria si intrecciano.
Per informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito del Multisala Impero.