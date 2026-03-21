Dalla TV al palco: Walter Nudo sceglie Varese per il \"test\" del suo nuovo One Man Show

Giovedì 26 marzo alle ore 21:00, l’Auditorium San Giovanni Bosco di Varese ospiterà un appuntamento d’eccezione: Walter Nudo salirà sul palco per una serata a “porte chiuse” dedicata allo screen test del suo nuovo spettacolo, “NUDO… ma si fa per dire”.

Non si tratta di una semplice replica, ma di un momento vivo e partecipativo. Il vincitore dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha scelto proprio il pubblico di Varese per modellare il suo One Man Show in vista della tournée nazionale. Tratto dal suo libro “La vita accade per te”, lo spettacolo è un racconto ironico, profondo e profondamente umano che scava oltre la maschera del personaggio pubblico.

Scritto a quattro mani con l’autore e attore varesino Fabio Corradi — con cui Nudo torna a collaborare dopo diversi anni — lo show ripercorre trent’anni di carriera e vita privata. Dagli esordi come spogliarellista al successo hollywoodiano, dalle luci della ribalta ai momenti più bui segnati da gravi problemi di salute, Walter Nudo si racconta “senza filtri (o quasi)”, mostrando il bambino bullizzato e l’uomo che ha dovuto imparare a rialzarsi dopo ogni caduta.

Il ruolo del pubblico

La serata è pensata per un pubblico selezionato e attento. All’ingresso verrà consegnato ai partecipanti un breve questionario: il parere degli spettatori sarà fondamentale per rifinire lo spettacolo e farlo crescere. È un’occasione unica per incontrare l’artista in una dimensione intima e contribuire direttamente alla nascita della sua nuova opera teatrale.

Quando: Giovedì 26 marzo 2026, ore 21:00

Dove: Auditorium San Giovanni Bosco – Via Lazzaro Papi n. 7, Varese

Contatti per prenotare: 349.7147656 (dalle ore 13.00) oppure 0332.1301332.

La prenotazione è obbligatoria. I posti sono numerati e limitati.