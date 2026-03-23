A Malnate una conferenza dell’Accademia dei Curiosi sull’“Undernet” e la difesa del dominio subacqueo

Si tiene giovedì 26 marzo 2026 alle ore 21.00, nella sala consiliare del Comune di Malnate, la conferenza “Undernet – La difesa del dominio subacqueo”, un appuntamento aperto al pubblico per approfondire il ruolo strategico dei cavi sottomarini nella società contemporanea. L’incontro, curato dal professor Massimiliano Naressi, è promosso dall’Accademia dei Curiosi.

Un’infrastruttura invisibile ma fondamentale

Nel mondo sempre più interconnesso del XXI secolo, gran parte del traffico dati globale viaggia attraverso una rete di cavi posati sui fondali marini. È questo l’“Undernet”, un’infrastruttura spesso poco conosciuta ma essenziale per il funzionamento di Internet e delle comunicazioni globali.

La conferenza intende mettere in luce non solo il funzionamento di questa rete, ma anche le implicazioni legate alla sua sicurezza e difesa, temi oggi centrali nello scenario geopolitico e tecnologico.

L’incontro a Malnate

L’appuntamento si svolge nella sede istituzionale del Comune, con ingresso da via De Mohr. Il relatore, il professor Massimiliano Naressi, guiderà il pubblico in un percorso divulgativo pensato per rendere accessibili anche i concetti più complessi legati alle infrastrutture digitali sommerse.

Assemblea dell’Accademia dei Curiosi

Al termine della conferenza è prevista l’assemblea annuale dell’Accademia dei Curiosi, momento di incontro e confronto tra i membri dell’associazione e occasione per fare il punto sulle attività svolte e sui progetti futuri.

Informazioni e partecipazione

La partecipazione all’evento è libera. Per ulteriori dettagli è possibile consultare i canali dell’Accademia dei Curiosi o del Comune di Malnate. Un’occasione per conoscere da vicino una delle reti più importanti e meno visibili del nostro tempo.