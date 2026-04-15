A Ternate il Giappone è protagonista: con arte, cultura e cucina a Villa Leonardi

Un’intera giornata dedicata alla scoperta della cultura giapponese tra esperienze, racconti, laboratori artistici e degustazioni di sapori tradizionali in una cornice storica e affascinante

Una giornata per scoprire il Giappone senza lasciare il Varesotto. Domenica 26 aprile, dalle 11:00 alle 19:00, Villa Leonardi a Ternate ospita Giappone: Arte – Cultura – Artigianato – Cibo: l’evento organizzato dall’associazione culturale Trinate Nova per avvicinare il pubblico alla cultura del Sol Levante attraverso esperienze, laboratori, mostre e degustazioni.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Consolato generale giapponese a Milano e si inserisce nelle iniziative per la celebrazione di 160 anni di rapporti diplomatici tra l’Italia e il Giappone. La manifestazione è patrocinata anche dal Comune di Ternate.

Un viaggio tra tradizione e arte giapponesi

Durante la giornata si può vivere l’emozione di indossare uno splendido e autentico “yukata” (il tradizionale kimono estivo giapponese), con la possibilità di scattare fotografie in un’ambientazione suggestiva, come la storica villa nel cuore di Ternate.

Da non perdere l’angolo della calligrafia a cura di Mayuko, dove dedicarsi all’arte dello “shodo” (calligrafia giapponese). Un laboratorio per imparare a esprimere emozioni attraverso il tratto nero dell’inchiostro su carta e scoprire il significato profondo degli ideogrammi

Mostre, racconti e cultura

Non mancano proposte legate alla cultura contemporanea del Giappone. Beatrice Tassone presenta una mostra di manga con le proprie illustrazioni.

Nel corso della manifestazione, Monica, professionista di un tour operator, guida un incontro dedicato ai viaggi e al turismo, con racconti, esperienze e suggerimenti per conoscere più da vicino il Paese.

Tra gli espositori anche NuiNui, casa editrice specializzata, con una selezione di libri dedicati al Giappone.

Artigianato e gastronomia

L’evento ospita anche un’area dedicata all’artigianato, con ceramiche giapponesi, oggetti tradizionali e idee regalo.

Particolare attenzione è riservata ai sapori. Durante la giornata è possibile degustare un “bento” preparato dagli chef del ristorante Sagami di Milano, con prenotazione obbligatoria entro il 20 aprile tramite WhatsApp ai seguenti numeri: Paola: 3472721675 e Enza: 3398765340.

Dalle 16:00 alle 17:00 è inoltre prevista la merenda giapponese, con tè matcha preparato secondo la tradizione e “wagashi”, dolci tipici che celebrano l’armonia delle stagioni.