A Varese oltre 500 studenti coinvolti nel progetto sulla sicurezza

A Varese torna “Sicurezza in Azione!”, il progetto educativo dedicato ai più giovani che mette al centro il tema della sicurezza in diversi ambiti della vita quotidiana. Lunedì 20 aprile, alle 9.30, il Salone Estense ospiterà la finale della quarta edizione del concorso, con la premiazione delle classi partecipanti.

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio scolastico territoriale di Varese in collaborazione con il Tavolo della Sicurezza Provinciale e con l’istituto Falcone di Gallarate.

Nel corso dell’anno il progetto ha coinvolto più di 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con una novità: per la prima volta è stata inclusa anche la scuola dell’infanzia.

Attraverso incontri in aula, laboratori e attività interattive, gli studenti hanno affrontato il tema della sicurezza da diversi punti di vista, con l’obiettivo di stimolare consapevolezza e partecipazione anche tra famiglie e docenti.

Il percorso ha toccato ambiti molto concreti della vita quotidiana: sicurezza stradale, sicurezza alimentare, sicurezza a scuola e nel lavoro e sicurezza nello sport. Temi affrontato con un approccio trasversale pensato per rendere i ragazzi più consapevoli dei rischi e dei comportamenti corretti.

Alla fase conclusiva accederanno sei classi, tre selezionate attraverso prove online e altre tre scelte da una giuria composta da Ats Insubria, Confesercenti e Cgil Varese.

Durante la finale, gli studenti si sfideranno in una “caccia al tesoro” a tema sicurezza nei luoghi di lavoro, mettendo alla prova quanto appreso durante il percorso.

All’evento parteciperanno anche le autorità del territorio, tra cui il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale Giuseppe Carcano, insieme ai rappresentanti del Tavolo della Sicurezza.