Arte, libri e laboratori: la Galleria Boragno apre il 2026 con un ricco calendario di eventi

Tra mostre d’arte, presentazioni letterarie e corsi di approfondimento, la Galleria Boragno conferma la sua vocazione di spazio aperto alla cittadinanza e alla creatività

La Galleria Boragno di Busto Arsizio inaugura il nuovo anno con un calendario fitto di appuntamenti culturali, tra mostre d’arte, presentazioni letterarie e corsi di approfondimento, confermando la sua vocazione di spazio aperto alla cittadinanza e alla creatività.

Una mostra d’arte per donare acqua a chi ne ha bisogno

Dal 16 al 18 gennaio la Galleria ospiterà la mostra “Senza Memoria, Senza Pace”, organizzata dall’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese in collaborazione con il Gruppo Pellegrini. Un evento che unisce arte e solidarietà: ogni opera esposta potrà essere acquistata al prezzo simbolico di 250 euro e il ricavato sarà destinato all’Associazione “Per Far Sorridere il Cielo”, contribuendo concretamente alla fornitura di acqua potabile per popolazioni colpite dalla guerra.

L’inaugurazione della mostra è prevista per venerdì 16 gennaio alle 18. Per informazioni è possibile contattare il numero 340 4233019.

Una storia di identità e resilienza

Venerdì 23 gennaio alle 18 la Galleria ospiterà la presentazione del libro “Le due vite di Andrii Rosliuk”, il nuovo romanzo di Olivia Crosio edito da Arkadia. Il testo affronta temi come il cambiamento, lo sradicamento e la resilienza attraverso una narrazione coinvolgente e attuale. Durante l’incontro sarà possibile dialogare con l’autrice sul processo creativo e sui contenuti dell’opera.

Un corso per riscrivere i miti con la drammaterapia

Sabato 25 gennaio prenderà il via il corso “Miti da riscrivere”, a cura dell’attrice e scrittrice Silvia Giacomini e della scrittrice Lisa Romanò (Andelon Curse). Un percorso che unisce scrittura creativa e drammaterapia e si articolerà in quattro incontri, ciascuno ispirato a un mito della tradizione. I partecipanti lavoreranno con il corpo, la voce e la parola scritta per esplorare emozioni, ruoli e desideri, senza necessità di esperienze pregresse.

Le date successive del corso sono il 22 febbraio, il 15 marzo e il 10 maggio. È possibile partecipare all’intero ciclo oppure ai singoli incontri. Per iscrizioni e informazioni si può scrivere a lissatipp@gmail.com o telefonare al 340 4233019.

“La buona lettura” riparte con Alessandra Caccia

Tra gli appuntamenti “fuori sede” della Galleria, giovedì 22 gennaio alle 18 alla Coop di viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio riprende il ciclo “La buona lettura”, con aperitivo offerto dal Comitato Soci Coop. Protagonista dell’incontro sarà Alessandra Caccia con il libro Il cuore guasto, edito da Bookabook. Il successivo incontro è fissato per il 26 febbraio con Fabrizio Mirabelli e I Longobardi II – Il Regno in Italia.

I corsi settimanali

A partire dal 12 gennaio riprendono anche le attività settimanali ospitate dalla Galleria Boragno. Il lunedì è dedicato agli incontri del Circolo Fotografico Bustese, il martedì al Corso di Yoga Terapeutico condotto da Giuseppe Sabbatino, e il mercoledì al Corso di Tango Argentino organizzato da Lola Tango A.S.D.