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Alla Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate un itinerario guidato tra i segni della Passione

Sabato 28 marzo visite guidate alla scoperta dei simboli della Passione di Gesù. In programma anche l’apertura della quadreria della Basilica per un percorso tra arte e spiritualità

Generico 02 Mar 2026
Incontri

28 Marzo 2026

Un itinerario tra arte, fede e storia per rileggere i segni della Passione di Gesù all’interno della Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate. L’appuntamento è per sabato 28 marzo, con visite guidate in due fasce orarie, nell’ambito del “Progetto Chiese Aperte” promosso dalla Comunità pastorale San Cristoforo.

L’iniziativa propone un itinerario guidato che accompagna i visitatori alla scoperta degli elementi artistici e simbolici legati alla Passione di Cristo presenti all’interno della Basilica. Un’occasione per osservare con uno sguardo nuovo affreschi, decorazioni e opere che spesso restano in secondo piano durante le visite tradizionali.

Le visite guidate si terranno sabato 28 marzo dalle 10:00 alle 11:00 e alle 15:30.

Oltre al percorso guidato, sarà possibile visitare anche la quadreria della Basilica, arricchendo ulteriormente l’esperienza con un approfondimento artistico che completa il racconto spirituale dell’itinerario.

22 Marzo 2026
Redazione VareseNews
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