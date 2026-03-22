Gallarate
Alla Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate un itinerario guidato tra i segni della Passione
Sabato 28 marzo visite guidate alla scoperta dei simboli della Passione di Gesù. In programma anche l’apertura della quadreria della Basilica per un percorso tra arte e spiritualità
Un itinerario tra arte, fede e storia per rileggere i segni della Passione di Gesù all’interno della Basilica di Santa Maria Assunta di Gallarate. L’appuntamento è per sabato 28 marzo, con visite guidate in due fasce orarie, nell’ambito del “Progetto Chiese Aperte” promosso dalla Comunità pastorale San Cristoforo.
L’iniziativa propone un itinerario guidato che accompagna i visitatori alla scoperta degli elementi artistici e simbolici legati alla Passione di Cristo presenti all’interno della Basilica. Un’occasione per osservare con uno sguardo nuovo affreschi, decorazioni e opere che spesso restano in secondo piano durante le visite tradizionali.
Le visite guidate si terranno sabato 28 marzo dalle 10:00 alle 11:00 e alle 15:30.
Oltre al percorso guidato, sarà possibile visitare anche la quadreria della Basilica, arricchendo ulteriormente l’esperienza con un approfondimento artistico che completa il racconto spirituale dell’itinerario.