Coltivare l’ulivo anche a Varese: un corso tra teoria e potatura in campo

Dalle varietà più adatte al microclima dei laghi alle tecniche di potatura e difesa sostenibile: l’Associazione Orticola Varesina propone quattro lezioni con l’olivicoltore A. Canazza e l’agronomo F. Ballerio. Appuntamenti teorici a Barza d’Ispra, prove pratiche in campo con date da concordare

Insieme alla vite, l’ulivo è la pianta mediterranea per eccellenza. E’ una latifoglia sempreverde, di gran pregio estetico per il fusto cilindrico e contorto, le foglie dalla forma e il colore tipici, le infiorescenze a grappolo, ma soprattutto per il suo frutto: l’oliva.

In Italia l’ulivo è coltivato con profitto dal Sud al Nord, dalla Puglia alla Lombardia.

A Varese, grazie al microclima favorevole dei nostri laghi, non mancano le concrete possibilità di allevarlo e di produrre un olio di qualità, anche a livello amatoriale. Per i molti appassionati di frutticoltura e giardinaggio l’Associazione Orticola Varesina propone sul tema un corso costituito da 2 lezioni teoriche e 2 lezioni pratiche di potatura in campo e saranno condotte dall’olivicoltore A.Canazza e dall’agronomo F.Ballerio. Le lezioni teoriche si terranno giovedì 19 marzo e giovedì 26 marzo alle 20.45 presso Casa Don Guanella a Barza d’Ispra. La data delle lezioni pratiche sarà concordata con i partecipanti.

I corsisti apprenderanno quali siano le varietà più adatte al nostro clima e quali siano le cure colturali più efficaci. Ampio spazio sarà dato a trattare le migliori tecniche di potatura di allevamento e produzione, al riconoscimento delle principali malattie dell’ulivo e ai metodi sostenibili di prevenzione e lotta.

Per informazioni e iscrizioni: segreteriaorticola@gmail.com

Articolo realizzato in collaborazione con Associazione Orticola Varesina

Via Oriani, 120, Varese

@: segreteria@orticolavaresina.org – segreteriaOrticola@gmail.com