Con VareseNews: ecco i nostri appuntamenti in provincia

Capita spesso che i giornalisti di VareseNews vengano invitati da associazioni, biblioteche, amministrazioni o realtà culturali del territorio per presentare incontri, dialogare con ospiti o partecipare a momenti pubblici di approfondimento. Occasioni diverse tra loro, ma accomunate dal desiderio di creare momenti di confronto e condivisione con la comunità. In questa pagina raccogliamo alcuni degli appuntamenti in cui la redazione è coinvolta.

Brunello – La cultura per vivere bene

Mercoledì 11 marzo alle 20.45 alla Elmec Informatica S.p.A., in via Pret 1 a Brunello, si terrà l’incontro “La cultura per vivere bene”, terzo appuntamento di una serie di incontri aperti alla cittadinanza dedicati alla prevenzione e agli stili di vita. L’iniziativa è promossa dall’assessore alla Cultura di Regione Lombardia Francesca Caruso in collaborazione con Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Interverranno Francesca Caruso, Ivanoe Pellerin (presidente Lilt Varese), Andrea Imperatori, direttore della Struttura complessa di Chirurgia toracica all’Ospedale di Circolo di Varese e professore associato all’Università dell’Insubria, e Maurizio Lombardo, dermatologo e responsabile della Struttura semplice dipartimentale Melanoma Skin Centre dell’Ospedale di Circolo. L’incontro sarà moderato da Alessandra Toni, giornalista di VareseNews, e sarà accompagnato da un momento musicale a cura dell’orchestra StradiVari, diretta dal maestro Fabio Gallazzi.

Travedona Monate – Il giro del mondo, a piedi

Sabato 14 marzo alle 17:00, al Cineteatro Sant’Amanzio di Travedona Monate, Nicolò Guarrera – conosciuto sui social come Pieroad – racconterà la sua straordinaria esperienza: un viaggio durato cinque anni e oltre 35mila chilometri, compiuto interamente a piedi attraverso Asia, Europa, Oceania e America. Durante l’incontro Guarrera dialogherà con Adelia Brigo, giornalista di VareseNews, ripercorrendo un’avventura iniziata nel 2020 e costruita passo dopo passo, scegliendo la lentezza come forma di esplorazione e di incontro con persone e luoghi. L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato dalla Biblioteca comunale “Lorenza Bina” in collaborazione con il gruppo Patto per la lettura. La prenotazione è consigliata fino a esaurimento posti.

Varese – I sequestri di persona in Lombardia

Sabato 28 marzo 2026 alle 16.00, alla Sala Veratti di Varese, è in programma l’incontro “I sequestri di persona in Lombardia”, inserito nell’ambito di una mostra fotografica dedicata a una delle pagine più drammatiche della cronaca italiana. Durante l’appuntamento Tommaso Guidotti, giornalista di VareseNews, dialogherà con Emanuele Garelli, generale dei Carabinieri, Carmen Manfreda, magistrato, e Massimiliano Comparin, autore del libro Il male accanto. L’incontro offrirà un momento di riflessione e approfondimento su un fenomeno che ha segnato profondamente il territorio lombardo, tra ricostruzione storica, testimonianze e analisi. Ingresso libero.