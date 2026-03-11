Al Teatro Duse di Besozzo una serata per “allenare” la gentilezza

Sul palco del Teatro Duse di Besozzo va in scena la solidarietà. Venerdì 20 marzo alle 20:45 l’incontro Gentilezza in azione – Alleniamo la gentilezza… con un grazie! invita la cittadinanza a mettere al centro il valore della solidarietà e delle relazioni. L’iniziativa, promossa dal Comune di Besozzo, riunisce associazioni, istituzioni e realtà sociali del territorio per riflettere su come piccoli gesti di attenzione possano contribuire al benessere collettivo. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Un dialogo tra generazioni e fragilità

La prima parte della serata sarà dedicata al tema Un ponte tra generazioni e fragilità, con la partecipazione di alcune realtà educative e sociali del territorio. Interverranno le Fondazioni Ronzoni e Piatti, il Centro Divers’Età, l’asilo nido e la scuola dell’infanzia.

Il racconto delle associazioni solidali del territorio

Durante la seconda parte dell’incontro, invece, spazio alle realtà besozzesi impegnate nella solidarietà, con interventi di alcune associazioni attive nel supporto alle persone e alle famiglie. Tra queste Caritas, Anteas, Abc Mondo Odv, Cuori Eroi e il Centro Aiuto alla Vita del Medio Verbano. Il confronto sarà moderato dal giornalista di VareseNews Alessandro Guglielmi.

Musica e fotografia per raccontare la gentilezza

Durante la serata, si potrà anche visitare la mostra fotografica La gentilezza in uno scatto, curata dai fotografi besozzesi e dagli Amici della Fotografia, che offrirà uno sguardo visivo sui gesti di solidarietà nella vita quotidiana.

Durante l’incontro sono previsti anche momenti musicali a cura della Scuola civica di Musica di Besozzo, pensati per accompagnare il pubblico in un percorso che unisce riflessione, arte e partecipazione.

L’iniziativa gode del patrocinio di Provincia di Varese e Regione Lombardia e si inserisce nel progetto nazionale Comune gentile – Movimento Italia gentile.