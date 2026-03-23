Storia e testimonianze dall’Ucraina: Giorgio Cella e Martina Toppi ospiti a Ranco

Sabato 11 aprile la Sala Consiliare ospita un dialogo tra l’analista Giorgio Cella e la giornalista Martina Toppi per approfondire le radici storiche e il racconto umano del conflitto europeo

Un viaggio tra storia, geopolitica e testimonianze dirette per comprendere il conflitto che sta segnando l’Europa. Sabato 11 aprile 2026, alle ore 17:00, la Sala Consiliare di Ranco ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo «Scrittori e scrittrici a confronto», interamente dedicato all’Ucraina. L’evento, promosso dalla Biblioteca A. Senn, vedrà il dialogo tra due voci autorevoli che hanno analizzato la crisi da prospettive differenti ma complementari.

Due prospettive a confronto

I protagonisti del pomeriggio saranno Giorgio Cella, docente e analista di politica internazionale, e Martina Toppi, scrittrice e giornalista. Cella presenterà il suo volume “Storia e geopolitica della crisi ucraina. Dalla Rus’ di Kiev a oggi”, un’analisi rigorosa che scava nelle radici storiche profonde del conflitto. Toppi porterà invece lo sguardo umano e giornalistico con il suo libro “Il nido di Leleka. Partenze”, nato dai reportage realizzati sul campo e dalle confidenze raccolte tra i giovani ucraini che vivono la guerra sulla propria pelle.

Un evento multidisciplinare

L’incontro non sarà una semplice presentazione letteraria, ma un momento di approfondimento culturale arricchito da diverse forme espressive. La moderazione sarà affidata a Gian Carlo Costadoni, mentre la serata prevederà una drammatizzazione a cura di Flavia Ajolfi e letture scelte interpretate da Laura Lampugnani e Rosa Maria Macaluso. L’obiettivo è offrire al pubblico uno strumento prezioso per decifrare la più importante crisi politico-militare sul suolo europeo del XXI secolo.

Agevolazioni per i lettori

L’ingresso alla conferenza è gratuito. Per incentivare la lettura e l’approfondimento dei temi trattati, gli organizzatori hanno previsto alcuni benefit per i partecipanti: chi sarà presente potrà infatti usufruire di un buono sconto del 5% sull’acquisto di libri presso la Libreria Mondadori di Angera e riceverà un volume in omaggio da parte della Biblioteca di Ranco. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ranco e della collaborazione della Pro Loco locale.