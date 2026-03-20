A Cuvio l’omaggio a Dario Fo a cent’anni dalla sua nascita

Cento anni fa, il 26 Marzo nasceva a Sangiano in provincia di Varese, un uomo destinato a diventare il futuro Premio Nobel per la Letteratura nel 1997, con la motivazione “perché, seguendo la tradizione dei giullari medioevali, dileggia il potere restituendo la dignità agli oppressi”.

I titolari dell’Associazione GaEle in Valcuvia, M. Elena Danelli e Gaetano Blaiotta conoscono sia Dario Fo che Franca Rame e seguono i loro corsi teatrali alla Libera Università di Alcatraz, un’officina di arti e un laboratorio di accoglienza, fondato da Jacopo Fo sulle colline tra Gubbio e Perugia, collaborando anche con Dario all’ultima sua stesura sul Caso Moro, rimasta incompiuta.

Con Marina De Juli, (attrice che per anni ha lavorato e convissuto nella Compagnia Dario Fo/Franca Rame, forgiandosi in una delle esperienze artistiche e umane più importanti della propria vita, ce lo aveva raccontato qui), e Mario Chiodetti, giornalista e scrittore, (che ci farà ascoltare la voce di Fo incisa su disco) domenica 29 marzo 2026 portano sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cuvio un evento dedicato a Fo, che si destreggiò tra l’essere attore, drammaturgo, regista, scrittore, autore, illustratore, pittore, scenografo, sempre teso verso l’obiettivo di indurre nello spettatore la capacità di senso critico con approfondimento dei fatti della realtà.

Per l’occasione GaEle propone una cartella d’arte in Edizione Limitata, interamente realizzata a mano e dedicata alla figura del grande attore e drammaturgo. L’ingresso è gratuito.

MAESTRO! MAESTRO!

Domenica 29 Marzo 2026 H. 18

Teatro Comunale di Cuvio (VA) via V.Veneto n. 14