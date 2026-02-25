“Non fidarsi è meglio”: a Lomazzo tre incontri per difendersi da truffe e manipolazioni

Dal 27 febbraio al 27 marzo tre appuntamenti serali promossi da Auser e Comune per fornire strumenti concreti di difesa contro le truffe di persona, telefoniche e digitali

Tre serate per imparare a riconoscere e prevenire le truffe, sempre più sofisticate e diffuse. A Lomazzo prende il via il ciclo di incontri “Non fidarsi è meglio – Come capire se mi stanno ingannando”, promosso da Auser Insieme Lomazzo in collaborazione con l’assessorato alla Sicurezza del Comune di Lomazzo e con il sostegno di Regione Lombardia.

Gli appuntamenti si terranno al Salone Garibaldi di piazza IV Novembre 2, con inizio alle 20,30.

Truffe digitali e manipolazione psicologica

Il primo incontro è in programma venerdì 27 febbraio e sarà dedicato al tema delle “Truffe digitali e manipolazione psicologica”. Una serata pensata per aiutare i cittadini a riconoscere i meccanismi utilizzati dai truffatori, sia di persona sia al telefono o online, e per fornire strumenti pratici di difesa.

Intelligenza artificiale: opportunità e rischi

Il secondo appuntamento, in progeramma venerdì 13 marzo, affronterà un tema di grande attualità: “Intelligenza artificiale – opportunità e rischi”. L’obiettivo è comprendere come le nuove tecnologie possano essere utilizzate in modo consapevole, senza sottovalutare i possibili pericoli legati a un uso distorto o fraudolento.

Normativa, tutele e auto-protezione

Il ciclo si concluderà venerdì 27 marzo con una serata dedicata a “Normativa, tutele e auto-protezione”, per fare il punto sugli strumenti legali a disposizione dei cittadini e sulle buone pratiche da adottare nella vita quotidiana.

Relatore degli incontri sarà Marco Spiga, esperto informatico e ideatore del canale YouTube “NOPANICTV”, impegnato nella divulgazione sui temi della sicurezza digitale. Tutte le serate sono ad ingresso libero e gratuito

Un progetto per l’invecchiamento attivo

Il programma rientra nell’ambito delle politiche per l’invecchiamento attivo promosse e finanziate da Regione Lombardia, con la collaborazione di ATS Insubria. Un’iniziativa che punta in particolare a informare e proteggere le fasce più esposte, ma che si rivolge all’intera cittadinanza perché tutti possano acquisire maggiore consapevolezza e strumenti utili a difendersi da raggiri e manipolazioni, in un contesto in cui le truffe evolvono rapidamente insieme alle tecnologie.