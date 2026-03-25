Morazzone, esperti e forestali a confronto: “Conosciamo il lupo”

Il ritorno del lupo tra i boschi del Varesotto non è più solo una suggestione, ma una realtà che richiede conoscenza e consapevolezza. Per affrontare il tema con rigore scientifico e lontano dai pregiudizi, il Comune di Morazzone ha organizzato una serata di approfondimento prevista per giovedì 26 marzo alle ore 21:00. L’incontro si terrà presso la Sala Polivalente di via XXVI Agosto e punta a offrire ai cittadini un’informazione chiara su una convivenza possibile e necessaria.

Le istituzioni e la scienza

L’iniziativa, che gode del patrocinio della Provincia di Varese e dell’Università dell’Insubria, sarà aperta dai saluti istituzionali di Sonia Spisso, consigliere comunale di Morazzone, che introdurrà i relatori di alto profilo coinvolti nel progetto. Il professor Adriano Martinoli, docente dell’Insubria, avrà il compito di illustrare gli aspetti biologici e scientifici della specie, spiegando le dinamiche che stanno portando il lupo a ricolonizzare queste aree.

Accanto alla parte scientifica, verrà approfondito il quadro normativo e di sicurezza grazie all’intervento del tenente colonnello Fabio Scordo, comandante dei Carabinieri Forestali di Varese. Il monitoraggio sul campo e la gestione pratica delle segnalazioni saranno invece trattati dal dottor Francesco Miglierina, responsabile della Polizia ittico-venatoria provinciale.

Arte e nuove generazioni

La serata non sarà solo un momento di analisi tecnica, ma anche un’occasione di coinvolgimento culturale. Il fotografo Marco Revrenna arricchirà l’evento con il suo contributo fotografico intitolato «Frammenti d’incontri: il respiro del bosco», offrendo una testimonianza visiva della fauna selvatica che popola il nostro territorio.

Un ruolo attivo lo avranno anche i giovani del progetto «Le voci del borgo», che seguiranno l’evento per realizzare un podcast dedicato. L’obiettivo è quello di far uscire i contenuti della serata dalle mura della sala polivalente, raggiungendo un pubblico più vasto attraverso i nuovi linguaggi digitali e sensibilizzando le nuove generazioni.

Conoscere per non temere

Moderata dalla dottoressa Daniela Casagrande del progetto «Tendere al Creato», la conferenza nasce dalla volontà di superare percezioni distorte e timori infondati. «Conoscere ed approfondire – spiegano gli organizzatori – è la base per una gestione adeguata della presenza del predatore». Attraverso il dialogo tra istituzioni, università e forze dell’ordine, Morazzone si propone come centro di un dibattito responsabile che mette al centro il rispetto per l’ambiente e la tutela del territorio. L’ingresso alla serata è gratuito fino a esaurimento posti.