A Brinzio un incontro per imparare a conoscere e riconoscere le specie invasive

Torna il secondo appuntamento del ciclo di incontri serali “I Venerdì del Parco”, promosso dal Parco Regionale Campo dei Fiori e dedicato all’approfondimento scientifico e divulgativo sui temi naturalistici del territorio.

Gli incontri vedono la partecipazione di esperti, ricercatori e professionisti che guidano il pubblico alla scoperta di habitat, fauna, flora e dinamiche ecologiche, offrendo strumenti utili per comprendere e tutelare il patrimonio ambientale locale.

Il programma prosegue venerdì 27 marzo 2026 alle ore 21.15 con la serata dal titolo “Conoscere e riconoscere le specie invasive: segnalarle e contribuire alla tutela degli ecosistemi con buone pratiche”, che si svolgerà presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio, in Via Trieste 24.

Relatore sarà Alberto Colatore, storica Guardia Ecologica Volontaria del Parco Regionale Campo dei Fiori ed esperto di flora e fauna locali, che illustrerà come conoscere e riconoscere le specie invasive, passaggio fondamentale per la salvaguardia della biodiversità e degli equilibri naturali.

L’incontro ha l’obiettivo di fornire strumenti pratici per identificare le principali specie invasive presenti sul territorio, comprenderne l’impatto sugli ecosistemi locali e imparare a segnalarle correttamente agli enti competenti. Particolare attenzione sarà dedicata al contesto del progetto Invasive Parco, con un focus specifico sulle dinamiche di diffusione delle specie all’interno delle aree protette e sulle strategie di monitoraggio e contenimento adottate.

Un’occasione formativa e partecipativa per promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità verso il patrimonio ecologico.

Il ciclo “I Venerdì del Parco” affronta tematiche diverse e complementari – dal recupero della fauna selvatica al riconoscimento delle specie invasive, dal mondo dei funghi agli alberi monumentali, fino agli insetti, alle presenze notturne nei boschi e alle pressioni sulla flora del Parco – in un percorso di conoscenza rivolto a cittadini, appassionati e curiosi di tutte le età.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il TAM – Tutela Ambiente Montano del CAI Varese e con il Comune di Brinzio, realtà da tempo impegnate nella promozione della conoscenza e della tutela dell’ambiente montano.

Partecipazione libera, prenotazione non necessaria.

Informazioni: educazione.ambientale@parcocampodeifiori.it