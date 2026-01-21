Alla Palude Brabbia un giro per “Il mondo delle gemme”

A cura di Sonia Gallazzi

Una passeggiata sui sentieri dell’oasi, accompagnati da Sonia Gallazzi, naturopata, raccoglitrice di erbe ed esperta in gemmoterapia, alla scoperta delle gemme degli alberi in un tempo di rinascita della natura.

Un viaggio tra le mille potenzialità offerte dalla natura per la nostra salute. La gemmoterapia è una branca della moderna fitoterapia che, attraverso gli estratti ottenuti dalle gemme delle piante, favorisce il riequilibrio della salute. Al termine della camminata avremo anche modo di scoprire come vengono realizzati questi preparati.

Siete pronti a incontrare gli alberi? con la loro bellezza, i loro doni e il loro “carattere” ognuno di essi esprime qualcosa di unico che Sonia saprà raccontarvi grazie alla sua esperienza accanto a questi giganti dei boschi.

INFORMAZIONI:

Si consigliano scarponcini.

La donazione per partecipare è di 15€ – 10 € soci LIPU. Pagamento in contanti (NO POS)

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente.

In caso di pioggia, l’evento sarà annullato

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)

Parcheggi: davanti al centro visite oppure alla vicina chiesa di Inarzo in via Vanetti