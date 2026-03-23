Ad Orino la presentazione del nuovo romanzo di Laura Valera

Venerdì 27, alle ore 18.00, presso la Sala Orum, Centro Civico Padre Pino Moia, in via Garibaldi 15 ad Orino , l’autrice Laura Valera, in dialogo con il giornalista Riccardo Prando presenterà per la prima volta il suo nuovo romanzo “Sulla Soglia”, Edizioni Tripla E.

Sulla soglia è un romanzo sull’amore che ritorna, sul lutto che cambia forma e sulla dignità di restare umani anche quando il tempo sembra finire.

Ci sono luoghi in cui il tempo cambia consistenza. Una casa di riposo, un hospice, una stanza con vista lago: la soglia tra vita e morte non è teoria, è quotidianità.

Elena, counselor e vedova da poco, incontra Juan, cinquantenne, malata e sola in Italia. Da lì parte una relazione fatta di lingua, sguardi, silenzi, cura — e di alcune domanda che non lasciano scampo: che cosa significa davvero “volere” qualcosa, quando il dolore ti mangia la lucidità? E ancora: qual è, se c’è, un confine all’umano?

Dentro la storia, anche un filo sentimentale e una traccia importante: Italo Calvino come bussola morale e umana.

Sulla Soglia è un romanzo per chi ama narrativa emotiva ma concreta, temi sociali senza retorica, personaggi che respirano.

Laura Valera abita a Cuveglio, dove ha scelto di vivere con la famiglia da vent’anni, laureata in lettere e conselor promuove la lettura come opportunità di crescita personale conducendo gruppi e colloqui di bibliocounseling e consigliando letture nel suo canale di youtube “laura valera”.

Ha pubblicato cinque romanzi per le Edizioni Tripla E (Noeap), l’ultimo A Casa, nel 2024, dopo Resta in Ascolto, Luisa e Fabio. Due periferici in con-tatto, Ciascuno cresce solo se sognato, Ogni inizio è solo un seguito, Due come noi, e la raccolta di storie Sentinelle di Speranza.

Ha un blog sulla piattaforma Substack in cui pubblica storie di giovani splendenti, come piace dire a lei, della Valcuvia. Ama leggere, scrivere dedicare cura e attenzione alla sua famiglia e passeggiare in silenzio nei boschi della sua valle.