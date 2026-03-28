A Varese tornano le “Mitiche in Piazza”: raduno benefico di auto e moto storiche in centro

Domenica 29 marzo in Piazza Repubblica l’appuntamento con veicoli d’epoca e solidarietà. Raccolta alimentare per la Caritas e spazio speciale dedicato alle Alfa Romeo GT.

Domenica 29 marzo 2026 Varese ospita una nuova edizione di “Mitiche in Piazza”, il raduno benefico gratuito dedicato ad auto e moto storiche di almeno vent’anni. L’appuntamento è in Piazza Repubblica dalle 9.30 alle 12, con esposizione dei veicoli, consulenze tecniche gratuite e una raccolta solidale di cibi non deperibili destinati alla mensa Caritas cittadina.

Un raduno tra passione e solidarietà

L’evento, organizzato dal Club VAMS – Varese Auto Moto Storiche, affiliato ASI, richiama appassionati e collezionisti del territorio e non solo. In esposizione ci saranno auto, moto, ma anche camper, motocarri e sidecar, tutti accomunati dall’interesse storico e dalla cura conservativa.

Accanto alla dimensione motoristica, l’iniziativa mantiene una forte vocazione solidale: durante la mattinata verranno raccolti generi alimentari non deperibili che saranno destinati alla mensa “Pane di Sant’Antonio” della Caritas di Varese, punto di riferimento quotidiano per numerose persone in difficoltà.

Consulenze gratuite per appassionati e proprietari

Uno degli elementi distintivi dell’evento è la presenza dei referenti tecnici del club, che offriranno gratuitamente consigli su restauri, conservazione e valutazione dei veicoli storici. Un’occasione utile sia per i collezionisti esperti sia per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle auto e moto d’epoca.

Spazio speciale alle Alfa Romeo GT

L’edizione di marzo dedica inoltre un’area esclusiva al raduno monomarca Alfa Romeo GT, con modelli tra i 1300 e i 2000 di cilindrata provenienti da diverse zone tra Varesotto, Comasco, Milanese e Canton Ticino. Un momento particolarmente atteso dagli appassionati del marchio.

Orari e modalità di accesso

L’ingresso dei veicoli in Piazza Repubblica è consentito dalle 9 alle 10.30, termine ultimo per garantire un accesso in sicurezza. I mezzi dovranno poi rimanere esposti fino alle ore 12. L’evento è aperto al pubblico e a partecipazione gratuita.

A garantire il servizio d’ordine sarà l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Varese, partner dell’iniziativa che accompagna il calendario 2026 di “Mitiche in Piazza”, previsto nell’ultima domenica di ogni mese.

Informazioni e partecipazione

Gli organizzatori invitano cittadini, visitatori e appassionati a partecipare portando un contributo alimentare per sostenere la rete solidale locale. Per aggiornamenti e dettagli è possibile seguire le attività del Club VAMS sui propri canali ufficiali.